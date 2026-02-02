El rodaje de Netflix en La Plata: las calles cortadas y hasta cuándo se restringe el tránsito

Con motivo del rodaje en el centro de La Plata de la nueva miniserie "El futuro es nuestro", producida por K&S Films para Netflix, este martes se cerrará el tránsito vehicular en 6 y 50, 7 y 49 y 5 y 48.

Las grabaciones de extendieron desde el viernes, durante el fin de semana, hasta este lunes. Mañana, martes 3 de febrero hasta las 7:00, se dispondrán cortes vehiculares en 6 y 54, 53 y 4, 51 y 4, 50 y 4, 48 y 4, diagonal 80 y diagonal 77, 5 y 47 y 49 y 7.

En todos los casos, el corte afectará a la primera calle mencionada en las intersecciones, mientras que la segunda permanecerá habilitada para la circulación.

Según se informó, durante los días de filmación no estará permitido el estacionamiento en las calles afectadas. Además, desde el Municipio solicitan circular con precaución y evitar la zona en la medida de lo posible.