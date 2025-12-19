Trapitos en La Plata: operativo en el centro terminó con 14 detenidos

La Policía desplegó un operativo de control en distintas zonas céntricas de La Plata con el objetivo de detectar y desalentar la actividad de trapitos ilegales. Como resultado del procedimiento, 14 personas fueron arrestadas y puestas a disposición de la UFI N° 2 y del Juzgado de Faltas local.

Los operativos estuvieron a cargo del Comando de Patrullas junto a distintas dependencias policiales y se realizaron bajo las carátulas de Averiguación de Ilícito, Resistencia a la Autoridad e Infracción a la Ordenanza Municipal 9127/00, que prohíbe el cobro indebido por estacionar en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, los demorados exigían dinero a los conductores para permitir el estacionamiento y, en algunos casos, mostraron actitudes agresivas al ser notificados de la infracción. Por ese motivo, fueron trasladados a distintas comisarías del casco urbano, donde se labraron las actuaciones correspondientes antes de recuperar la libertad.

Las fiscalías intervinientes convalidaron lo actuado por la Policía y dispusieron la liberación de los involucrados, aunque las causas continuarán su curso en el ámbito judicial.

Desde el área de Seguridad indicaron que los controles continuarán en distintos puntos del casco urbano y en barrios de la capital bonaerense, especialmente en zonas de alto tránsito vehicular y cercanas a centros comerciales.

El objetivo del plan, explicaron, es reforzar el orden público y la seguridad vial, prevenir conflictos con automovilistas y garantizar la libre circulación en la vía pública, una problemática recurrente en el centro platense.