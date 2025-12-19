Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Diciembre estresante: claves para no castigarse y evitar el colapso

Policiales

Trapitos en La Plata: operativo en el centro terminó con 14 detenidos

Trapitos en La Plata: operativo en el centro terminó con 14 detenidos
19 de Diciembre de 2025 | 19:46

Escuchar esta nota

La Policía desplegó un operativo de control en distintas zonas céntricas de La Plata con el objetivo de detectar y desalentar la actividad de trapitos ilegales. Como resultado del procedimiento, 14 personas fueron arrestadas y puestas a disposición de la UFI N° 2 y del Juzgado de Faltas local.

Los operativos estuvieron a cargo del Comando de Patrullas junto a distintas dependencias policiales y se realizaron bajo las carátulas de Averiguación de Ilícito, Resistencia a la Autoridad e Infracción a la Ordenanza Municipal 9127/00, que prohíbe el cobro indebido por estacionar en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, los demorados exigían dinero a los conductores para permitir el estacionamiento y, en algunos casos, mostraron actitudes agresivas al ser notificados de la infracción. Por ese motivo, fueron trasladados a distintas comisarías del casco urbano, donde se labraron las actuaciones correspondientes antes de recuperar la libertad.

Las fiscalías intervinientes convalidaron lo actuado por la Policía y dispusieron la liberación de los involucrados, aunque las causas continuarán su curso en el ámbito judicial.

Desde el área de Seguridad indicaron que los controles continuarán en distintos puntos del casco urbano y en barrios de la capital bonaerense, especialmente en zonas de alto tránsito vehicular y cercanas a centros comerciales.

LE PUEDE INTERESAR

El juicio por Johana Ramallo: audiencia suspendida, cambio de abogados y un proceso que cierra el año sin definiciones

LE PUEDE INTERESAR

Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico

El objetivo del plan, explicaron, es reforzar el orden público y la seguridad vial, prevenir conflictos con automovilistas y garantizar la libre circulación en la vía pública, una problemática recurrente en el centro platense.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Leidas

Protesta por un aplazo masivo en la facultad de Informática

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: ¿cuándo depositan el SAC?

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

Flores entre Palermo y la Brujita Verón
Últimas noticias de Policiales

El juicio por Johana Ramallo: audiencia suspendida, cambio de abogados y un proceso que cierra el año sin definiciones

Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico

La Justicia quiere saber quiénes aterrizaron en el helipuerto de la mansión vinculada a Toviggino

VIDEO.- "Lucha libre" en la Autopista: piden dura sanción para los conductores que se trenzaron en pleno andar
Información General
Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina
Supergripe H3N2: el Malbrán confirmó los primeros casos en Argentina, dos adolescentes y un niño infectados
Qué es el "error 502", que puso en jaque a internet y complicó a los platenses
VIDEO.- Reapareció la "Estrella Culona" en nueva expedición submarina del Conicet: "No hizo muchas sentadillas"
TikTok firma un acuerdo para crear una empresa conjunta en EEUU y evitar la prohibición
La Ciudad
Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: ¿cuándo depositan el SAC?
La celebración de la recibida le duró poco a una joven en La Plata: camión le arrancó el pasacalles
Stitch llega al boulevard de 19: otro histórico grupo de muñecos que se prepara para una quema especial en La Plata
La emocionante carta de una pareja de jubilados de La Plata: "No sabe cuánto cambió nuestra vida"
Premio a la Labor Extensionista: la distinción solidaria que entregó por primera vez la UNLP
Deportes
Estudiantes con la mente en San Nicolás: una frase de Mangano y la foto especial
Un goleador de Ley: el delantero Facundo Bruera se recibió de abogado en La Plata
El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones
Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA
VIDEO. El nacimiento de la Mística contado por sus protagonistas
Espectáculos
Las fotos de los famosos y sus hijos en la avant premiere de “ Era cretacica 2”
Murió Diego Lerner, figura clave de Disney en Argentina
¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Se supo: por qué escondieron la internación del chef Christian Petersen
Christian Petersen: en medio del grave estado de salud, emotivo gesto del canal

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla