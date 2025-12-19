Trapitos en La Plata: operativo en el centro terminó con 14 detenidos
Trapitos en La Plata: operativo en el centro terminó con 14 detenidos
Fijaron para el 15 de marzo la fecha de interna en el PJ bonaerense
Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: ¿cuándo depositan el SAC?
Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina
Estudiantes con la mente en San Nicolás: una frase de Mangano y la foto especial
El juicio por Johana Ramallo: audiencia suspendida, cambio de abogados y un proceso que cierra el año sin definiciones
Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico
Un goleador de Ley: el delantero Facundo Bruera se recibió de abogado en La Plata
Stitch llega al boulevard de 19: otro histórico grupo de muñecos que se prepara para una quema especial en La Plata
Se supo: por qué escondieron la internación del chef Christian Petersen
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
La Justicia quiere saber quiénes aterrizaron en el helipuerto de la mansión vinculada a Toviggino
Tragedia en La Plata: quién era la mujer que murió en la Ruta 36 y cómo están las nenas heridas
¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata
La celebración de la recibida le duró poco a una joven en La Plata: camión le arrancó el pasacalles
El histórico sorteo de Calle 12 vuelve después de dos décadas: un Renault Kwid espera a su nuevo dueño
Senado: el oficialismo no incorporó en el dictamen del Presupuesto el capítulo rechazado por Diputados
En Mar Chiquita, Kicillof lanzó el Operativo Sol para esta temporada de verano
El verdadero final vuelve al origen: Él Mató a un Policía Motorizado cierra su trilogía histórica en La Plata
Qué es el "error 502", que puso en jaque a internet y complicó a los platenses
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
La emocionante carta de una pareja de jubilados de La Plata: "No sabe cuánto cambió nuestra vida"
Viernes de "Noche de los Regalos" y "Gala de las Vidrieras" en City Bell
"Le faltan el respeto a la Universidad": recibidas en donde nadie limpia y dejan un "río" de basura en La Plata
VIDEO.- "Lucha libre" en la Autopista: piden dura sanción para los conductores que se trenzaron en pleno andar
VIDEO.- Reapareció la "Estrella Culona" en nueva expedición submarina del Conicet: "No hizo muchas sentadillas"
Premio a la Labor Extensionista: la distinción solidaria que entregó por primera vez la UNLP
Alojarse en La Plata desde 170 mil pesos: opciones para estudiantes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Policía desplegó un operativo de control en distintas zonas céntricas de La Plata con el objetivo de detectar y desalentar la actividad de trapitos ilegales. Como resultado del procedimiento, 14 personas fueron arrestadas y puestas a disposición de la UFI N° 2 y del Juzgado de Faltas local.
Los operativos estuvieron a cargo del Comando de Patrullas junto a distintas dependencias policiales y se realizaron bajo las carátulas de Averiguación de Ilícito, Resistencia a la Autoridad e Infracción a la Ordenanza Municipal 9127/00, que prohíbe el cobro indebido por estacionar en la vía pública.
Según informaron fuentes policiales, los demorados exigían dinero a los conductores para permitir el estacionamiento y, en algunos casos, mostraron actitudes agresivas al ser notificados de la infracción. Por ese motivo, fueron trasladados a distintas comisarías del casco urbano, donde se labraron las actuaciones correspondientes antes de recuperar la libertad.
Las fiscalías intervinientes convalidaron lo actuado por la Policía y dispusieron la liberación de los involucrados, aunque las causas continuarán su curso en el ámbito judicial.
Desde el área de Seguridad indicaron que los controles continuarán en distintos puntos del casco urbano y en barrios de la capital bonaerense, especialmente en zonas de alto tránsito vehicular y cercanas a centros comerciales.
LE PUEDE INTERESAR
El juicio por Johana Ramallo: audiencia suspendida, cambio de abogados y un proceso que cierra el año sin definiciones
El objetivo del plan, explicaron, es reforzar el orden público y la seguridad vial, prevenir conflictos con automovilistas y garantizar la libre circulación en la vía pública, una problemática recurrente en el centro platense.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí