El Gobierno negocia un préstamo con bancos privados por 7 mil millones de dólares

Lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo. Sería para el pago de intereses en el mes de enero
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que negocia con bancos privados un crédito por un máximo de 7 mil millones de dólares para hacer frente al pago de intereses de enero.
“Los bancos nos ofrecieron entre 6 mil y 7 mil millones de dólares, ahora estamos viendo cuanto le tomaremos”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda.
Caputo destacó que “queremos asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas”.
Al abrir el encuentro “Líderes”, el Ministro se mostró confiado en que en las próximas semanas bajará el riesgo país a partir de este acuerdo que se reforzará con el paquete de leyes que se enviará al Congreso.
Caputo aprovechó la oportunidad para negar una negociación por 20 mil millones de dólares con bancos. “No hay ninguna posibilidad de que los bancos le presten a un país 20 mil millones de dólares. No hablábamos con los bancos, hablábamos con Estados Unidos y dos más para hacer un fondo para juntar” ese monto, señaló Caputo.
“Cuando se descomprimió el ‘riesgo kuka’ elegimos ‘hacerla por las nuestras’, porque es mucho más fuerte la señal de que podemos hacerlo solos”, agregó.
En ese marco confirmó la oferta de bancos privados y señaló que “queremos asegurar que con el pago de enero no bajen las reservas. Y esperamos que con el paquete de leyes que mandamos baje el Riesgo País”.
Con el objetivo de clarificar la situación, el Ministro prometió que “se va a comunicar el proceso de acumulación de reservas y el acuerdo con los bancos. La lógica diría que en los próximos meses debiera bajar el Riesgo País”.
Caputo también reiteró que se mantendrá el esquema de bandas debido a que el mercado de cambios argentino es muy chico con días de operaciones de 90 millones de dólares, con lo cual una intervención para comprar reservas haría subir el precio de forma distorsionada. En este marco, consideró que “la oferta de dólares tendría que venir por la cuenta financiera“ y enfatizó que eso “está bien porque eso es inversión”.
