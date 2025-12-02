Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |CARBAP CUESTIONÓ LA INICIATIVA: “INCREÍBLE”

Revuelo por el “impuesto al gas” de las vacas

El proyecto de una diputada de UxP busca cobrarle una tasa a los productores rurales por el metano emitido por el ganado

Revuelo por el “impuesto al gas” de las vacas

Denuncian que el proyecto carece de sustento / Web

2 de Diciembre de 2025 | 01:56
Edición impresa

Crece el revuelo por el proyecto que busca gravar las flatulencias de las vacas, es decir cobrarle a los productores bonaerenses por las emisiones de gas metano producidas por el ganado.

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) cuestionaron la iniciativa de la legisladora Lucía Klug (Unión por la Patria) de crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires y atónitos sostuvieron: “Es una cosa increíble”.

“Es un proyecto que hace unos meses que está pero ha tomado relevancia y vuelo estos últimos días”, detalló el presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky y criticó que “lo único que se le puede ocurrir a la legislatura bonaerense es gravar cada vez más a los que producen”.

“Ellos entienden que gravando con una tasa ambiental van a concientizar a los productores a que se esfuercen en que hagan una ganadería más sustentable y de esa manera generar un fondo para la mitigación de la contaminación”, explicó la intensión del proyecto y consideró: “Lo que creen es que generando más impuestos algo va a cambiar por una cuestión de intención nomás”.

Asimismo, Kovarsky expuso que la iniciativa carece de sentido ya que “hay falta de sustento porque en el mundo ya ni siquiera se habla de emisión como refiere este proyecto. Hoy se habla de balance de carbono”.

Al respecto, explicó que “el metano de la vaca en 9 a 12 años se disocia en vapor de agua y carbono, que es el sustento fundamental para el pasto y para las plantas para producir oxígeno y materia verde”.

“Hay un error conceptual de la diferencia de contaminación y emisión”, insistió Kovarsky y apuntó: “Están poniendo el foco en uno de los sectores que menos emite”. Por último, el presidente de Carbap denunció que “hay una desinformación abismal” por parte de los impulsores del proyecto en todo lo relativo al tema.

 

Revuelo por el “impuesto al gas” de las vacas
