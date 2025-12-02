Kicillof volvió a pedir la votación del Financiamiento a la Legislatura

Acompañado de ministros, intendentes y legisladores, el gobernador, Axel Kicillof, pidió públicamente ayer en conferencia de prensa que la Legislatura vote la ley de Financiamiento que autoriza a la Provincia un endeudamiento de unos 3 mil millones de dólares y que el oficialismo busca sancionar mañana.

Desde el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof hizo un repaso por las dificultades económicas y financieras que afronta laProvincia, especialmente desde la asunción de Javier Milei como presidente. Además de remarcar las dificultades de lo que denominó “una recesión profunda”, y una consecuente caída de la recaudación y de la coparticipación, el Gobernador insistió en que la Nación debe al Estado bonaerense unos 12,9 billones de pesos, en calidad de fondos impagos. Se trata de una pelea que el mandatario provincial mantiene en la Corte Suprema de Nación.

Y, tras defender su modelo de gestión y sostener que Buenos Aires es la provincia con menor cantidad de empleados públicos por persona, advirtió que el financiamiento solicitado el 7 de noviembre a la Legislatura “no es para nuevas obras” sino para “sostener el funcionamiento de la Provincia y de los municipios”, el que consideró en riesgo en el actual panorama económico y de desventaja frente al gobierno nacional y otras provincias.

Por eso, dijo Kicillof, “no es una ley de endeudamiento lo que se pide, sino de financiamiento”, dado que la Provincia y los municipios están en emergencia económica. “Estos 3 mil millones de dólares son para afrontar los próximos vencimientos de deuda y hacer que podamos seguir asistiendo a los bonaerenses con toda la demanda que, como en cualquier recesión, se nos incrementa en remedios, alimentos y otras necesidades de los que menos tienen”.

En una descripción de la situación económica general, el Gobernador afirmó que “son muchos los llamados de los municipios que tienen problemas para pagar los sueldos y el aguinaldo”. Y ratificó la creación de un fondo por el que se distribuirá entre los 135 municipios el 8 por ciento de ese fondo.

Si bien el endeudamiento incluye un fondo a distribuir entre los municipios por “el equivalente al 8 por ciento del total de recursos que provengan de la ley”, y que está al calculado en 350 mil millones de pesos, anunció que “como los municipios necesitan certidumbre, hemos resuelto garantizar aproximadamente 250 mil millones de pesos en 5 pagos fijos y determinados por la ley para que cada uno de los intendentes puedan contar con esos recursos”.

Al tiempo que reiteró la “necesidad” de contar con la herramienta legal, Kicillof advirtió: “De no tenerla, no sé cómo sería. Porque no estamos dispuestos a afrontar los vencimientos (de deuda) con recursos que se extraigan de los sistemas de Salud, de Desarrollo Social” y otras áreas del gobierno provincial.

En esa línea, lanzó a los legisladores: “No hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia”. Y remató: “Le pido a la Legislatura que lo apoye”.

En otro pasaje de su defensa a la herramienta, Kicillof remarcó que esta ley “sirve para que la Provincia siga funcionando sin recortar nada. No estamos tomando deuda para obras faraónicas. Esto debería ser un trámite”, lanzó.

El mandatario insistió en que, a pesar de que el gobierno nacional “le debe a la Provincia 9 mil millones de dólares y 2.500 millones de dólares más por la caída de la recaudación, “nos estamos manejando sin esos recursos y, a pesar de eso, la Provincia no se detuvo”.

MAÑANA

En este contexto, la expectativa se centra en torno a la convocatoria a sesionar mañana en la Legislatura bonaerense, donde el oficialismo buscaba a contrarreloj un acuerdo con sectores de la oposición, como el PRO y la UCR para lograr el avance de la iniciativa.

Como se sabe, para la aprobación de un endeudamiento se requieren los dos tercios de la Cámaras, desafío que el gobierno de Kicillof afrontará mañana, luego de que el viernes pasado la sesión se cayera por falta de acuerdo.