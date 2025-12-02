Antes de las vacaciones, desvalijan una escuela

Un importante robo fue descubierto ayer por la mañana en la Escuela Secundaria Técnica Nº1 de Berisso, donde delincuentes ingresaron durante la madrugada y se llevaron una gran cantidad de equipamiento educativo. El lamentable hecho salió a la luz alrededor de las 8.30, cuando el director del establecimiento llegó a su oficina y encontró todo revuelto.

Según la denuncia, los ladrones barretearon una ventana que da al patio y accedieron al interior sin ser vistos. Una vez dentro, recorrieron distintos sectores y se llevaron al menos diez tablets, alrededor de cinco notebooks, estaciones de soldado, kits de herramientas, routers, repuestos, teclados, mouse, pendrives y otros elementos de valor.

El director señaló que le llamó la atención que los ladrones supieran exactamente dónde estaban las térmicas, ya que fueron bajadas para interrumpir la energía antes de actuar. En el aula donde forzaron la ventana hallaron un buzo negro y una barreta, elementos que habrían sido utilizados en el robo.

Asimismo se informó que la escuela estaba por trasladar el equipamiento para resguardarlo durante el receso de verano, ante la reiteración de hechos de inseguridad que se vienen reportando en la zona. Sin testigos ni sospechosos a la vista, las autoridades solicitaron la presencia de personal especializado para trabajar en el lugar y avanzar en la investigación.