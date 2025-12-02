Antes de las vacaciones, desvalijan una escuela

Kicillof volvió a pedir la votación del Financiamiento a la Legislatura
El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos
Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000
La reforma del COU llega al recinto del Concejo y podría sancionarse hoy
Pagan un bono de casi US$1.000 millones, con poco impacto en reservas
Cavallo insiste en que el Gobierno le dé más libertad a la economía
Bajan un impuesto automotor y ya especulan en una caída de precios
Dengue: piden tareas de descacharrado en las viviendas tras las lluvias
Remoción de escombros en el depósito incendiado de diagonal 77 y 48
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un importante robo fue descubierto ayer por la mañana en la Escuela Secundaria Técnica Nº1 de Berisso, donde delincuentes ingresaron durante la madrugada y se llevaron una gran cantidad de equipamiento educativo. El lamentable hecho salió a la luz alrededor de las 8.30, cuando el director del establecimiento llegó a su oficina y encontró todo revuelto.
Según la denuncia, los ladrones barretearon una ventana que da al patio y accedieron al interior sin ser vistos. Una vez dentro, recorrieron distintos sectores y se llevaron al menos diez tablets, alrededor de cinco notebooks, estaciones de soldado, kits de herramientas, routers, repuestos, teclados, mouse, pendrives y otros elementos de valor.
El director señaló que le llamó la atención que los ladrones supieran exactamente dónde estaban las térmicas, ya que fueron bajadas para interrumpir la energía antes de actuar. En el aula donde forzaron la ventana hallaron un buzo negro y una barreta, elementos que habrían sido utilizados en el robo.
Asimismo se informó que la escuela estaba por trasladar el equipamiento para resguardarlo durante el receso de verano, ante la reiteración de hechos de inseguridad que se vienen reportando en la zona. Sin testigos ni sospechosos a la vista, las autoridades solicitaron la presencia de personal especializado para trabajar en el lugar y avanzar en la investigación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí