Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |SERÁ A LAS 17, EN EL COUNTRY CLUB DE CITY BELL

El Pincha vuelve a las prácticas con mira en el clásico

Estudiantes se reencuentra en el Country tras dos días de descanso, y pone el foco en el choque contra Gimnasia, en el Bosque

El Pincha vuelve a las prácticas con mira en el clásico

Estudiantes regresa a los entrenamientos hoy por la tarde / @EDLP

2 de Diciembre de 2025 | 03:21
Edición impresa

Estudiantes regresa a los entrenamientos hoy por la tarde en el Country Club de City Bell para comenzar con los preparativos para el próximo compromiso ante por las semifinales del Torneo Clausura.

Con rival confirmado, el Pincha espera conocer el día y horario del partido. En uno de los borradores de la Liga Profesional aparece el sábado por la tarde, ya que el choque de la otra llave aparece el domingo.

Por su parte, Eduardo Domínguez se reencontrará con su plantel para comenzar a diagramar la semana que trabajo. Con los ánimos por las nubes, el DT espera recuperar un futbolista clave en el armado de la estructura inicial.

LEA TAMBIÉN

El clásico del siglo

En este sentido, se trata del caso de Gabriel Neves, quien se ausentó de los últimos partidos por una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda. Si bien hace más de quince días que el futbolista se está recuperando, esperan contarlo para la instancia definitoria del fin de semana.

Por otro lado, la buena noticia para Domínguez y compañía, es que vuelve a contar con otro fuerte del medio, Mikel Amondarain, quien ya cumplió su fecha de suspensión, tras la expulsión en los octavos de final en Rosario ante el Canalla.

Con esta vuelta, es tarea del DT resolver la cuestión, es decir, si contar con el juvenil, o mantener las piezas que vienen siendo de la partida.

En este sentido, ante Central Córdoba Santiago Ascacibar y Ezequiel Piovi fueron los volantes centrales, acompañados de Tiago Palacios y Cristian Medina, quienes realizaron un buen trabajo.

Aunque también podría ingresar por algunos de los delanteros, ya que el Barba ha utilizado en otras ocasiones una sobrepoblación en mitad del terreno, más aún teniendo en cuenta que no tiene entre sus filas a Guido Carrillo.

Estas dudas, son la que evacuará durante la semana de preparación con la que cuenta. De momento no hay indicios del equipo, pero se espera que mantenga la misma base que viene utilizando, y le dio dos victorias consecutivas.

De esta forma, el plantel de Estudiantes regresa a los entrenamientos hoy a las 17.00 en el predio Mariano Mangano con mira a las semifinales del Torneo Clausura.

LEA TAMBIÉN

El derby en el Bosque se jugaría el lunes a las 17.00

CUATRO NUEVOS PROFESIONALES

Máximo Desábato, Galo Galarza, Martín Naser y Tiziano Van der Tuin, integrantes de la categoría 2005, rubricaron durante la jornada de ayer su primer vínculo con Estudiantes y se convirtieron oficialmente en futbolistas profesionales. Los cuatro firmaron contratos por dos años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Tiziano Van der Tuin: es un arquero de gran estatura y reflejos destacados, con buena lectura de juego y precisión en la salida desde el fondo. Nació en Huanguelén.

Máximo Desábato: oriundo de La Plata, hijo de un apellido importante en la historia del Club como lo es Leandro Chavo Desábato. Se destaca como marcador central diestro, fuerte en los duelos defensivos y con buena técnica.

Galo Galarza: platense, volante mixto con capacidad de recuperación y correcta distribución de la pelota.

Martín Naser: nacido en la Capital bonaerense. Extremo veloz y desequilibrante, eficaz en el uno contra uno y con capacidad goleadora.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque

El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes

¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano

Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio

Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata

+ Leidas

Por un clásico histórico y la final como premio

$60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

Cambia el horario de atención de los bancos

El escándalo en la AFA: otra denuncia salpica a Tapia

Uno por uno

El gol de Panaro llegó a instancias del VAR

El derby en el Bosque se jugaría el lunes a las 17.00

Una financiera bajo la lupa y 19 allanamientos
Últimas noticias de Deportes

Por un clásico histórico y la final como premio

Se pellizca porque sigue incrédulo; ya está entre los mejores del Clausura

El gol de Panaro llegó a instancias del VAR

Una racha de triunfos que invita a la ilusión
La Ciudad
Usuarios acorralados: ya rige la suba “extra” en el micro
Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000
Parque Saavedra: en el barrio esperan por la reapertura
El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos
Cambia el horario de atención de los bancos
Espectáculos
Jafar Panahi: “Estoy vivo mientras haga películas”
Clásicos del cine italiano se verán en el Cinema Paradiso, gratis
Brigitte Bardot pide a todos “tranquilizarse”
“Re calientes”: la feroz interna entre Martitegui y Telefé
Alto chisme: Fede Bal, ¿se le anima a “Bendita TV”?
Policiales
No se salva nadie: la trama de otro ataque en Barrio Norte
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Motochorros golpean y asaltan a un colectivero
Antes de las vacaciones, desvalijan una escuela
Política y Economía
El escándalo en la AFA: otra denuncia salpica a Tapia
Una financiera bajo la lupa y 19 allanamientos
$60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana
Código Penal: delitos imprescriptibles y sanciones más duras
Pagan un bono de casi US$1.000 millones, con poco impacto en reservas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla