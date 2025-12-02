El Pincha vuelve a las prácticas con mira en el clásico

Estudiantes regresa a los entrenamientos hoy por la tarde / @EDLP

Estudiantes regresa a los entrenamientos hoy por la tarde en el Country Club de City Bell para comenzar con los preparativos para el próximo compromiso ante por las semifinales del Torneo Clausura.

Con rival confirmado, el Pincha espera conocer el día y horario del partido. En uno de los borradores de la Liga Profesional aparece el sábado por la tarde, ya que el choque de la otra llave aparece el domingo.

Por su parte, Eduardo Domínguez se reencontrará con su plantel para comenzar a diagramar la semana que trabajo. Con los ánimos por las nubes, el DT espera recuperar un futbolista clave en el armado de la estructura inicial.

En este sentido, se trata del caso de Gabriel Neves, quien se ausentó de los últimos partidos por una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda. Si bien hace más de quince días que el futbolista se está recuperando, esperan contarlo para la instancia definitoria del fin de semana.

Por otro lado, la buena noticia para Domínguez y compañía, es que vuelve a contar con otro fuerte del medio, Mikel Amondarain, quien ya cumplió su fecha de suspensión, tras la expulsión en los octavos de final en Rosario ante el Canalla.

Con esta vuelta, es tarea del DT resolver la cuestión, es decir, si contar con el juvenil, o mantener las piezas que vienen siendo de la partida.

En este sentido, ante Central Córdoba Santiago Ascacibar y Ezequiel Piovi fueron los volantes centrales, acompañados de Tiago Palacios y Cristian Medina, quienes realizaron un buen trabajo.

Aunque también podría ingresar por algunos de los delanteros, ya que el Barba ha utilizado en otras ocasiones una sobrepoblación en mitad del terreno, más aún teniendo en cuenta que no tiene entre sus filas a Guido Carrillo.

Estas dudas, son la que evacuará durante la semana de preparación con la que cuenta. De momento no hay indicios del equipo, pero se espera que mantenga la misma base que viene utilizando, y le dio dos victorias consecutivas.

De esta forma, el plantel de Estudiantes regresa a los entrenamientos hoy a las 17.00 en el predio Mariano Mangano con mira a las semifinales del Torneo Clausura.

CUATRO NUEVOS PROFESIONALES

Máximo Desábato, Galo Galarza, Martín Naser y Tiziano Van der Tuin, integrantes de la categoría 2005, rubricaron durante la jornada de ayer su primer vínculo con Estudiantes y se convirtieron oficialmente en futbolistas profesionales. Los cuatro firmaron contratos por dos años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Tiziano Van der Tuin: es un arquero de gran estatura y reflejos destacados, con buena lectura de juego y precisión en la salida desde el fondo. Nació en Huanguelén.

Máximo Desábato: oriundo de La Plata, hijo de un apellido importante en la historia del Club como lo es Leandro Chavo Desábato. Se destaca como marcador central diestro, fuerte en los duelos defensivos y con buena técnica.

Galo Galarza: platense, volante mixto con capacidad de recuperación y correcta distribución de la pelota.

Martín Naser: nacido en la Capital bonaerense. Extremo veloz y desequilibrante, eficaz en el uno contra uno y con capacidad goleadora.