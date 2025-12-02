$60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

Aunque la actividad por la que más se lo conoce es por presidir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia no recibe ni un peso de esta entidad, de acuerdo a lo que informó en su última declaración jurada de bienes.

No obstante, en su presentación patrimonial detalló haber percibido más de $818 millones anuales en ingresos netos y ningún ahorro por sus otros dos trabajos: como vicepresidente segundo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y como presidente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la empresa pública de residuos que administran los gobiernos porteño y bonaerense.

Se trata de unos $68 millones por mes, de bolsillo (US$45.000, al tipo de cambio actual).

Alrededor de $8 millones provienen de su trabajo en la Ceamse, al que le dedica unas 15 horas semanales. Según surge del documento, Tapia trabaja tres horas por día como titular de esta sociedad del estado.

De todos modos su principal empleador es la Conmebol, cuya sede central está en Paraguay. En línea con lo declarado por Tapia, la confederación del fútbol sudamericano le paga cerca de $60 millones al mes por una dedicación de 120 minutos a la semana. Es decir, que cobra unos $7.500.000 por hora de dedicación.

Si bien en su declaración jurada el presidente de la AFA consignó tres trabajos, en la Anses también figura activo como empleado de Solbayres, una sociedad anónima que, como la Ceamse, también se dedica a la recolección de desechos en la Ciudad de Buenos Aires. De manera que, técnicamente, Tapia se encontraría de los dos lados del mostrador en el negocio de la basura: en el ámbito privado y en el público.

Aunque no se reportan ingresos formales a partir de este rol, las bases de datos públicas muestran que firma cheques para el club Barracas Central, del que es su presidente.

Por otro lado, Tapia declara siete propiedades. La más importante es una casa en Beccar, valuada en US$15.740.190,05, y una vivienda en Río Luján, por $3.265.421.

En San Juan, su provincia de origen, posee un terreno tasado en $153.708 y una casa por $250.673. En la Ciudad de Buenos Aires, declara un departamento valuado en $1.084.787, mientras que en la provincia de Buenos Aires completa el listado con otra casa en Cañada, por $387.650, y una más en Río Luján, por $1.450.377, la única adquirida mediante préstamos.

También registra dos automotores gananciales, valuados en $22.052.800 y $5.000.200, ambos adquiridos con ingresos propios, según lo que declaró.

Por otra parte, Tapia sumó ingresos extraordinarios por venta de bienes, intereses financieros y viáticos que superan los $200 millones adicionales.