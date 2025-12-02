Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |POR CUESTIONES DE SEGURIDAD

El clásico de La Plata, el lunes a las 17: ¿por qué son el día y el horario que pican en punta?

El clásico de La Plata, el lunes a las 17: ¿por qué son el día y el horario que pican en punta?

Esta vez Marcelo Torres no estuvo fino en la definición / Fotobaires

2 de Diciembre de 2025 | 03:23
Edición impresa

Entre los organismos encargados de la seguridad, los clubes (en especial Gimnasia como organizador del partido) y la Liga Profesional, se viene barajando desde anoche la posibilidad de que la semifinal entre triperos y pinchas se juegue en el Bosque el próximo 8 de diciembre, aprovechando el feriado. El partido se jugaría solamente con público albiazul a las 17.00.

Si bien la información es extraoficial, hay varias cuestiones a analizar. Por un lado, la disputa de la otra semifinal que se jugaría el domingo. Y además hay cuestiones vinculadas con la seguridad, ya que habría tres eventos programados para el mismo día (el clásico, el TC en el Mouras, el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Ciudad de la Plata-Digo Maradona y Andrés Calamaro en el Hipódromo platense) y si bien serían cubiertos por distintas unidades -por caso, UTOI se encargaría de la seguridad en el show- hay cierta complejidad para que los efectivos alcancen para cubrir todo.

Es por eso que, si bien en una primera instancia se barajó la chance de jugar el domingo, anoche creció la posibilidad de que se confirme el clásico para el lunes a las 17.00. “Hay 90 % de probabilidades de que se juegue en la tarde del lunes” confió un fuente de la seguridad, mientras desde la saliente gestión directiva albiazul le confirmaron a este medio que en el diálogo con la Liga Profesional ya se barajaba la chance de jugar Gimnasia-Estudiantes en el feriado.

Más allá de que el cambio de mando será el jueves, la idea es que haya un “doble comando” en el fútbol hasta la finalización del torneo. Ayer en Barracas estuvieron Mariano Cowen (junto a Mariano Messera), Juan Pablo Arrién y Salvador Robustelli, entre otros dirigentes de la actual CD y el flamante presidente Carlos Anacleto, acompañado por Yayi Ibáñez, Ricardo Casal, Ramiro Geneyro y algunos nuevos directivos.

¡Gimnasia a la Semi! Por un clásico histórico y la final como premio

 

