Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Deportes |Resta confirmarse el árbitro

GIMNASIA VS. ESTUDIANTES | El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8

GIMNASIA VS. ESTUDIANTES | El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8
2 de Diciembre de 2025 | 12:37

Escuchar esta nota

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA dió a conocer días y horarios en los que se disputarán las Semifinales del Torneo Betano Clausura 2025. Gimnasia y Estudiantes conocieron la fecha programada para el clásico platense, que los tendrá en cancha del Lobo el lunes 8 de diciembre por la tarde. El domingo será el turno de Boca - Racing.

Entre los organismos encargados de la seguridad, los clubes (en especial Gimnasia como organizador del partido) y la Liga Profesional, se venía barajando desde anoche la posibilidad de que la semifinal entre Triperos y Pinchas se juegue en el Bosque en la jornada de feriado. Solamente con público albiazul, a las 17.00.

Hay cuestiones vinculadas con la seguridad, ya que habría tres eventos programados para el mismo día (el clásico, el TC en el Mouras, el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Ciudad de la Plata - Diego Maradona y Andrés Calamaro en el Hipódromo platense) y si bien serán cubiertos por distintas unidades -por caso, UTOI se encargaría de la seguridad en el show- habrá cierta complejidad para que los efectivos alcancen para cubrir todo.

Es por eso que, si bien en una primera instancia se barajó la chance de jugar el domingo, anoche creció la posibilidad y hoy terminó confirmándose el clásico para el lunes a las 17.

Semifinales - Clausura 2025

 

Domingo 7 de diciembre

 

19.00 Boca (1A) – Racing (3A)

"¿Nadie me va a preguntar sobre el arbitraje?": Insúa chicaneo a la prensa pero luego rompió el silencio

Los hinchas de Gimnasia preparan un histórico recibimiento para el clásico ante Estudiantes

 

Lunes 8 de diciembre

 

17.00 Gimnasia (7B) – Estudiantes (8A)

El pedido oficial de Aprevide para que el clásico de La Plata no se juegue el fin de semana
Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

