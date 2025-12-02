GIMNASIA VS. ESTUDIANTES | El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8
GIMNASIA VS. ESTUDIANTES | El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8
La Liga Profesional de Fútbol de la AFA dió a conocer días y horarios en los que se disputarán las Semifinales del Torneo Betano Clausura 2025. Gimnasia y Estudiantes conocieron la fecha programada para el clásico platense, que los tendrá en cancha del Lobo el lunes 8 de diciembre por la tarde. El domingo será el turno de Boca - Racing.
Entre los organismos encargados de la seguridad, los clubes (en especial Gimnasia como organizador del partido) y la Liga Profesional, se venía barajando desde anoche la posibilidad de que la semifinal entre Triperos y Pinchas se juegue en el Bosque en la jornada de feriado. Solamente con público albiazul, a las 17.00.
Hay cuestiones vinculadas con la seguridad, ya que habría tres eventos programados para el mismo día (el clásico, el TC en el Mouras, el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Ciudad de la Plata - Diego Maradona y Andrés Calamaro en el Hipódromo platense) y si bien serán cubiertos por distintas unidades -por caso, UTOI se encargaría de la seguridad en el show- habrá cierta complejidad para que los efectivos alcancen para cubrir todo.
Es por eso que, si bien en una primera instancia se barajó la chance de jugar el domingo, anoche creció la posibilidad y hoy terminó confirmándose el clásico para el lunes a las 17.
19.00 Boca (1A) – Racing (3A)
"¿Nadie me va a preguntar sobre el arbitraje?": Insúa chicaneo a la prensa pero luego rompió el silencio
17.00 Gimnasia (7B) – Estudiantes (8A)
