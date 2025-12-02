Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Espectáculos

Maxi López, a fondo: ¿¡qué opina sobre la China Suárez, la pareja de Mauro Icardi?

Maxi López, a fondo: ¿¡qué opina sobre la China Suárez, la pareja de Mauro Icardi?
2 de Diciembre de 2025 | 12:02

Escuchar esta nota

La visita de Maxi López a Sálvese quien pueda dejó varios momentos inesperados y una serie de definiciones que encendieron el estudio de América TV. Invitado por Yanina Latorre, el ex futbolista terminó opinando sobre la China Suárez, Mauro Icardi y hasta de su propia vida sentimental.

Todo comenzó cuando la conductora, fiel a su estilo frontal, lo puso contra las cuerdas con una pregunta directa: “¿Le das a la China? no me contestaste. ¿Te gusta?”. López respondió con ironía y cierta incomodidad mientras el equipo se preparaba para escuchar su postura: “Me gusta cómo bajan la música”, contestó entre risas, evitando caer en el juego pero sin cerrar del todo la puerta a la interpretación.

Yanina redobló la apuesta mostrando una imagen de la actriz. “¿Le das? Mirá esta bomba”, insistió. Fue entonces cuando el ex delantero, apelando a un refrán clásico, marcó su límite: “A ver, yo debo ser un poco anticuado. Pero, viste cuando decían que la mujer de un amigo tiene bigotes…”. La frase tensionó el ambiente, pero también dejó claro hasta dónde estaba dispuesto a hablar.

La conductora contraatacó: “¿Sos de esos? Icardi no. La China tampoco”. Y ahí López fue contundente: “Bueno, pero creo que se encontraron. Yo estoy de la vereda de enfrente. Se complementan. Son tal para cual”. Con esas palabras dejó expuesta su mirada sobre la relación entre la actriz y Mauro Icardi, sin necesidad de profundizar.

En medio de la charla también apareció el recuerdo de los inicios del romance entre Wanda Nara e Icardi. Al consultarle si eran amigos en ese momento, López resumió la situación con una reflexión amplia: “Tenemos culpa los dos y pasaron cosas de los dos lados. Cuando en una pareja se termina el amor, se termina de amor“.

La panelista Majo Martino intentó sacarlo de su postura diplomática con otra pregunta directa, casi a modo de desafío: “Pero visualmente, la ves a la China y olvidate de la historia. ¿Le das?”. 

LE PUEDE INTERESAR

Revelan gastos sobre la boda súper millonaria de Taylor Swift: más de un millón de dólares sólo en flores, los detalles

LE PUEDE INTERESAR

En el programa de Moria: Julieta Poggio confesó cuáles son sus preferencias sexuales

La respuesta no dejó dudas sobre dónde está hoy el centro emocional del ex futbolista: “Para mí, mi Daniela es 10 veces más”. Una declaración que no solo cerró el tema, sino que confirmó el lugar que ocupa Daniela Christiansson en su vida actual.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque

El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes

Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio

Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata

+ Leidas

¡Hola a todos, yo soy el Lobo! Milei habló del triunfo de Gimnasia sobre Barracas: "5-0"

El clásico de La Plata, el lunes a las 17: ¿por qué son el día y el horario que pican en punta?

Chiqui Tapia cobra $60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

El clásico del siglo

¿Cuándo cambia el horario de atención de los bancos en la Provincia?

¡Gimnasia a la Semi! Por un clásico histórico y la final como premio

El Pincha retoma las prácticas con la mira en el clásico: quiénes vuelven y los que son baja

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Barracas Central
Últimas noticias de Espectáculos

Revelan gastos sobre la boda súper millonaria de Taylor Swift: más de un millón de dólares sólo en flores, los detalles

En el programa de Moria: Julieta Poggio confesó cuáles son sus preferencias sexuales

EN FOTOS.- Los looks más comentados de la fiesta apertura de Punta del Este 2026: las figuras del ambiente definen la moda

Cambio en MasterChef Celebrity: sale Maxi López y Yanina Latorre será su reemplazo ¿qué dirá Wanda Nara?
La Ciudad
Camuzzi anunció una mega inversión para exportar gas desde el Puerto La Plata
El Concejo Deliberante se prepara para aprobar la reforma del COU
2/12/2025 | UN DÍA MÁS.- Clásico platense histórico y un fin de año con todo en La Plata
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Pintan un edificio con la bandera de Estudiantes y los vándalos maltratan a jubilada que intentó frenarlos
Policiales
VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad
No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Información General
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
Restricción a la venta de bebidas alcohólicas en Provincia: en qué horarios no se puede comprar
La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular
Pergolini habló de una “tragedia” educativa
Le anularon su vuelo y ahora deberán indemnizarlo
Deportes
El pedido oficial de Aprevide para que el clásico de La Plata no se juegue el fin de semana
GIMNASIA VS. ESTUDIANTES | El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8
"¿Nadie me va a preguntar sobre el arbitraje?": Insúa chicaneo a la prensa pero luego rompió el silencio
Los hinchas de Gimnasia preparan un histórico recibimiento para el clásico ante Estudiantes
¡Hola a todos, yo soy el Lobo! Milei habló del triunfo de Gimnasia sobre Barracas: "5-0"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla