GIMNASIA VS. ESTUDIANTES | El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8
GIMNASIA VS. ESTUDIANTES | El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8
VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
Camuzzi anunció una mega inversión para exportar gas desde el Puerto La Plata
Helipuerto, un Porsche y una Ferrari en la mansión de Pilar vinculada a "Chiqui" Tapia
¡Hola a todos, yo soy el Lobo! Milei habló del triunfo de Gimnasia sobre Barracas: "5-0"
Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Esteban Bullrich quiere postularse para las elecciones presidenciales de 2027
Maxi López, a fondo: ¿¡qué opina sobre la China Suárez, la pareja de Mauro Icardi?
EN FOTOS.- Los looks más comentados de la fiesta apertura de Punta del Este 2026: las figuras del ambiente definen la moda
Pintan un edificio con la bandera de Estudiantes y los vándalos maltratan a jubilada que intentó frenarlos
VIDEO. La Plata: manejaba borracho, perdió el control de una Ford Ranger y un poste evitó una tragedia
Sol a pleno y temperatura ideal este martes en La Plata: el tiempo para esta semana
En el programa de Moria: Julieta Poggio confesó cuáles son sus preferencias sexuales
No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte
¿Cuándo cambia el horario de atención de los bancos en la Provincia?
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
ARCA modificó el régimen especial de ingreso de IVA para operaciones en plataformas digitales
Kicillof volvió a pedir la votación del Financiamiento a la Legislatura
Restricción a la venta de bebidas alcohólicas en Provincia: en qué horarios no se puede comprar
La Plata sin agua este martes: los barrios afectados por las obras de Absa
VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Bajan un impuesto automotor y ya especulan en una caída de precios
Respuesta a Trump: Maduro dijo que Venezuela defenderá una paz "con soberanía"
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La visita de Maxi López a Sálvese quien pueda dejó varios momentos inesperados y una serie de definiciones que encendieron el estudio de América TV. Invitado por Yanina Latorre, el ex futbolista terminó opinando sobre la China Suárez, Mauro Icardi y hasta de su propia vida sentimental.
Todo comenzó cuando la conductora, fiel a su estilo frontal, lo puso contra las cuerdas con una pregunta directa: “¿Le das a la China? no me contestaste. ¿Te gusta?”. López respondió con ironía y cierta incomodidad mientras el equipo se preparaba para escuchar su postura: “Me gusta cómo bajan la música”, contestó entre risas, evitando caer en el juego pero sin cerrar del todo la puerta a la interpretación.
Yanina redobló la apuesta mostrando una imagen de la actriz. “¿Le das? Mirá esta bomba”, insistió. Fue entonces cuando el ex delantero, apelando a un refrán clásico, marcó su límite: “A ver, yo debo ser un poco anticuado. Pero, viste cuando decían que la mujer de un amigo tiene bigotes…”. La frase tensionó el ambiente, pero también dejó claro hasta dónde estaba dispuesto a hablar.
La conductora contraatacó: “¿Sos de esos? Icardi no. La China tampoco”. Y ahí López fue contundente: “Bueno, pero creo que se encontraron. Yo estoy de la vereda de enfrente. Se complementan. Son tal para cual”. Con esas palabras dejó expuesta su mirada sobre la relación entre la actriz y Mauro Icardi, sin necesidad de profundizar.
En medio de la charla también apareció el recuerdo de los inicios del romance entre Wanda Nara e Icardi. Al consultarle si eran amigos en ese momento, López resumió la situación con una reflexión amplia: “Tenemos culpa los dos y pasaron cosas de los dos lados. Cuando en una pareja se termina el amor, se termina de amor“.
La panelista Majo Martino intentó sacarlo de su postura diplomática con otra pregunta directa, casi a modo de desafío: “Pero visualmente, la ves a la China y olvidate de la historia. ¿Le das?”.
LE PUEDE INTERESAR
Revelan gastos sobre la boda súper millonaria de Taylor Swift: más de un millón de dólares sólo en flores, los detalles
La respuesta no dejó dudas sobre dónde está hoy el centro emocional del ex futbolista: “Para mí, mi Daniela es 10 veces más”. Una declaración que no solo cerró el tema, sino que confirmó el lugar que ocupa Daniela Christiansson en su vida actual.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí