Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Espectáculos |Noche de glamour

EN FOTOS.- Los looks más comentados de la fiesta apertura de Punta del Este 2026: las figuras del ambiente definen la moda

2 de Diciembre de 2025 | 08:07

Escuchar esta nota

El Enjoy Punta del Este Casino & Resort desplegó una red de estrellas en el exclusivo restaurante Osaka de Buenos Aires para presentar lo que será la temporada de verano 2026.

Figuras como Zaira Nara, Marta Fort, Nicole Neumann, El Pollo Álvarez y Benito Fernández, entre otros, estuvieron a la altura de las expectativas.

Todas las celebrities que son tendencia dijeron presente, pero los flashes se quedaron pegados en las mujeres del momento.

Así, Zaira Nara, que será una de las figuras centrales del verano al conducir el ciclo de streaming DGO en OVO Beach, deslumbró con un vestido de satén rosa pálido con breteles finos y tajo alto, súper sexy y sofisticada.

Por su parte, otra que se robó la noche fue Nicole Neumann, que se mostró con un looks fresco de top y falda larga en color blanco con detalles de florales, y finalizó el outfit sandalias color camel.

Allí, Marta Fort, marcó tendencia, como siempre, con un conjunto de encaje off-white y botas a tono, un look arriesgado y trendy.

Sin dudas, la lista de invitados fue de alto impacto. Entre otros, también estuvieron presentes El Pollo Álvarez, con un look casual chic de blazer azul marino, remera blanca básica y zapatillas sport.

El Tucu López, también se presentó y eligió camisa de jean con pantalón negro de estilo chupin al que le sumó borcegos negros.

Asimismo, Flavia Palmiero, lució un vestido largo en animal print con transparencias y botas bordó con textura de serpiente y Dante Spinetta, con un look urbano de remera y jean oversize, que finalizó con una campera de cuero y gorra.

 

