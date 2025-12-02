Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |DESDE ESTA SEMANA

Cambia el horario de atención de los bancos

2 de Diciembre de 2025 | 02:33
A través del Decreto N° 2894/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció el cambio en los horarios de atención en las entidades bancarias, habitual en la temporada estival.

La medida, que rige desde ayer 1 de diciembre en todo el territorio bonarense, se extenderá hasta el 20 de marzo del año próximo.

Sin embargo, aunque el decretó se publicó durante el fin de semana pasado y cuyo inicio estaba estipulado para ayer, el nuevo horario aún no impactó, por lo que la atención permanece en el mismo horario.

Ante la consulta de este diario, desde Banco Provincia advirtieron que la medida comenzará mañana, miércoles 3 de diciembre. No obstante, estará vigente en 108 municipios bonaerenses, a excepción de las sedes de la Ciudad Autónoma y en la región del Conurbano bonaerense.

EL NUEVO HORARIO

Según la resolución, el personal bancario trabajará de lunes a viernes de 7:45 a 15:15, mientras que la atención al público será de 8 a 13 horas.

El cambio, que alcanza a entidades bancarias públicas y privadas, operará en los distritos que decidan adherir a esta modalidad estival.

El decreto advierte que la modificación busca facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y mejorar la dinámica de la actividad financiera durante los meses de mayor calor. Además, señala que responde a pedidos de la Asociación Bancaria.

