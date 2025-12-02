Cambia el horario de atención de los bancos

Kicillof volvió a pedir la votación del Financiamiento a la Legislatura
El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos
Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000
La reforma del COU llega al recinto del Concejo y podría sancionarse hoy
Pagan un bono de casi US$1.000 millones, con poco impacto en reservas
Cavallo insiste en que el Gobierno le dé más libertad a la economía
Bajan un impuesto automotor y ya especulan en una caída de precios
Dengue: piden tareas de descacharrado en las viviendas tras las lluvias
Remoción de escombros en el depósito incendiado de diagonal 77 y 48
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A través del Decreto N° 2894/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció el cambio en los horarios de atención en las entidades bancarias, habitual en la temporada estival.
La medida, que rige desde ayer 1 de diciembre en todo el territorio bonarense, se extenderá hasta el 20 de marzo del año próximo.
Sin embargo, aunque el decretó se publicó durante el fin de semana pasado y cuyo inicio estaba estipulado para ayer, el nuevo horario aún no impactó, por lo que la atención permanece en el mismo horario.
Ante la consulta de este diario, desde Banco Provincia advirtieron que la medida comenzará mañana, miércoles 3 de diciembre. No obstante, estará vigente en 108 municipios bonaerenses, a excepción de las sedes de la Ciudad Autónoma y en la región del Conurbano bonaerense.
Según la resolución, el personal bancario trabajará de lunes a viernes de 7:45 a 15:15, mientras que la atención al público será de 8 a 13 horas.
El cambio, que alcanza a entidades bancarias públicas y privadas, operará en los distritos que decidan adherir a esta modalidad estival.
LE PUEDE INTERESAR
Distintas zonas sin agua por obras en la Ciudad
LE PUEDE INTERESAR
Avanzan con la puesta en valor de la avenida 44
El decreto advierte que la modificación busca facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y mejorar la dinámica de la actividad financiera durante los meses de mayor calor. Además, señala que responde a pedidos de la Asociación Bancaria.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí