Presupuesto 2026: Javier Milei descartó el veto presidencial y anticipó ajustes en las partidas

Sesiona el Concejo local con nueva integración y trata la licencia de Alak
Presupuesto 2026: Milei descartó el veto presidencial y anticipó ajustes en las partidas
Además, el mandatario le deseó una "pronta recuperación" a Cristina Fernández de Kirchner tras su internación
El presidente Javier Milei descartó este domingo la posibilidad de vetar el Presupuesto 2026 y afirmó que, en caso de que el Congreso apruebe la ley, el Poder Ejecutivo reordenará las partidas necesarias para garantizar el déficit cero, uno de los principales objetivos de su política económica.
“El Presupuesto se va a ejecutar con déficit cero. Eso no se negocia”, sostuvo el mandatario en una entrevista con La Cornisa, quien además aclaró que no está en sus planes recurrir al veto presidencial. “No voy a vetar el Presupuesto. Si hay partidas que no cierran, se acomodarán”, explicó.
En ese marco, Milei remarcó que el equilibrio fiscal es una condición indispensable para sostener la estabilidad macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación. “Si no hay equilibrio fiscal, no hay baja de la inflación ni crecimiento sostenible”, afirmó.
Durante sus declaraciones, el jefe de Estado también se refirió a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en las últimas horas fue operada con éxito tras sufrir un cuadro de peritonitis, y le deseó una pronta recuperación. “Yo separo las cuestiones políticas de lo importante, y deseo que se recupere pronto”, expresó el mandatario nacional.
Además, el Presidente fue consultado por las denuncias que pesan sobre la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aunque evitó abrir un nuevo foco de polémica y dejó el tema en manos del Poder Judicial. “Es un tema de la Justicia. No me meto en cómo se organiza la AFA, no tengo por qué hacerlo”, indicó.
Las declaraciones se dan en medio de negociaciones entre el oficialismo, los bloques aliados y los gobernadores, que reclaman mayores recursos para las provincias. Frente a ese escenario, Milei insistió en que el resultado fiscal no será modificado y que el Ejecutivo avanzará en las reasignaciones necesarias para cumplir con el objetivo trazado.
De este modo, el Gobierno busca enviar una señal de previsibilidad política y económica, ratificando que el orden fiscal y el déficit cero seguirán siendo ejes centrales de la gestión de cara a 2026.
