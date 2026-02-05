Con la canasta de bienes que el Gobierno no quiere publicar, la pobreza sería 6 puntos más alta

Argentina anunció la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos
Argentina anunció la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos
La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento: rechazo de los gremios
VIDEO.- "Tomy tomaba mate con nosotros", la emotiva anécdota del veterinario del chimpancé del ex Zoo de La Plata
VIDEO. Tenso cruce por la reforma laboral: “¿Qué empresas crearon? ¿Las de Toviggino?”
Como si fuera poco lo de Ascacibar, ¿Boca también se lleva a Edwin Cetré?
Encuentran muerto con tres tiros a un ex inspector de Ensenada, su cuerpo apareció en la playa de Punta Lara
La lluvia sorprendió con un fuerte chaparrón en La Plata y así seguirá el tiempo las próximas horas
Atacaron un juzgado bonaerense y el juez amenazado asegura que "no vinieron por mí, es un tema institucional de la Provincia"
Escándalos: Icardi no saludó a sus hijas por el cumpleaños pero las invitó al de la hija de la China Suárez
Martín Migueles opacó a Mauro Icardi en su día y le pegó donde más le duele
Caos vehicular en Plaza Italia por un auto encajado a causa de la salida de una tapa de registro
Llegó la misión del FMI a la Argentina en medio de la polémica por la fórmula del IPC
Polémica por el precio de la ropa: cuánto más caras son Zara, Levi’s y Decathlon en Argentina
El municipio avanza con obras viales en 6 barrios de La Plata
Vacaciones para Paula Bernini, que se mostró en bikini desde la pileta y se llevó todos los elogios
Tras los rumores, le ponen fecha de regreso al programa de Pergolini, con nueva figura
Alerta fitosanitaria en la isla Martín García por plaga del Picudo Rojo, que afecta las palmeras
Ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico de La Plata, en medio de los apagones
Caputo dijo que “Milei no estaba de acuerdo con la fórmula de Lavagna”
Robaron más de $21 millones en La Plata con el método de la goma desinflada
“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío
VIDEO.- Desesperado rescate en la puerta de un shopping: abuelos dejan solo a su nieto para ir de compras
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
Desvíos, sociedades fantasma y cuevas: cómo la AFA de Chiqui Tapia "manchaba" la pelota
VIDEO.- Cae una banda delictiva que había cavado un túnel para concretar otro "robo del siglo"
Frenaron el paro y hoy funciona el servicio del Tren Roca a La Plata
Despidos masivos en el Washington Post: ¿qué dijo el director del diario?
El impacto del acuerdo que firmaron Argentina y EE UU sobre minerales críticos
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para hoy jueves 5 de febrero 2026
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Leandro Gabin
eleconomista.com.ar
“Mi interpretación es que fue una interferencia política para impedir que se publique, como estaba en el calendario de publicaciones del Indec, el índice de precios al consumidor con la nueva canasta del 2017-2018. Esto, y quiero ser claro, es muy diferente a una intervención del instituto, porque el instituto va a seguir publicando sus estadísticas regularmente y todas esas estadísticas están basadas en metodologías aprobadas internacionalmente, en especial el IPC”.
La frase corrió por cuenta de Martín Rozada, el economista de la Universidad Di Tella y uno de los profesionales que mejor mide la inflación y la pobreza.
Rozada se muestra asombrado por la decisión del Gobierno de meterse en el Indec. Más aún porque, según sus cálculos, en enero, el IPC con la nueva medición hubiera estado entre 2,6 por ciento y 2,8 por ciento. O sea, muy parecido a lo que fue diciembre y en línea con los dichos de Luis Caputo que desmintió que el dato de enero (que se publicara el 10 de febrero) iba a dar arriba del 3 por ciento con la nueva metodología.
“La nueva canasta, la del 2017-2018, tiene dos diferencias fundamentales con respecto a la canasta de 2004 o a la metodología actualizada en el 2016. Una es, obviamente, como todo el mundo refiere, son los ponderadores de la encuesta que valoran de forma diferente el gasto de consumo de los hogares en 2017-2018 que en 2004, porque obviamente en 2017-2018 había bienes y servicios que son diferentes a los que había en 2004 y entonces la canasta cambia. Los servicios tienen un ponderador mayor que en la canasta de 2004”, explica el especialista.
Lo obvio es que el Gobierno se quiere “ahorrar” una inflación un poco más alta, o al menos que no baje como ellos quieren, por los aumentos de los servicios. Porque este año la boleta de servicios públicos, prepaga, celulares, expensas y alquileres va a aumentar más que la inflación promedio. Y eso tirará el índice hacia arriba.
LE PUEDE INTERESAR
La negociación entre Irán y EE UU: ¿progreso o el preludio de un ataque?
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
“No sé cuál fue el razonamiento del Gobierno, pero la inflación de enero va a dar arriba de 2 por ciento con la nueva metodología y con la vieja metodología y el impacto de tarifas no es tan grande con la nueva metodología. El aporte es de medio punto... o sea, no es que vamos a tener un impacto completamente diferente de lo que ahora vamos a observar con la metodología implementada sobre la canasta de 2004”, agrega Rozada.
Donde sí hay un impacto es en los números de pobreza, porque la encuesta permanente de hogares toma el valor de una canasta de bienes y servicios.
Basada enteramente en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENHGo) de 2017-18, la pobreza en el segundo trimestre de 2025 (metodología ENGHo 2017-18) está en 37,3 por ciento contra el 31,9 por ciento del Indec. “Ambas series muestran la misma tendencia. La diferencia está en el nivel de la línea de pobreza”, dice el economista de la Di Tella. Utilizando los datos actualizados y no la canasta que mantuvo el Gobierno, la caída de la pobreza sería de 19,5 puntos desde el pico del primer trimestre de 2024. Y la indigencia alcanzaría 6 por ciento, el nivel más bajo desde el tercer trimestre del 2017.
“El Gobierno se quiere ahorrar una inflación un poco más alta, o al menos que no baje como ellos quieren”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí