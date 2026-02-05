La negociación entre Irán y EE UU: ¿progreso o el preludio de un ataque?

Columnistas de AFP

Irán y Estados Unidos sostendrán negociaciones, confirmó el canciller iraní, en medio de una fuerte tensión entre estos dos enemigos por la represión de manifestaciones antigubernamentales iraníes y la resistencia de Teherán a alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que se deben abarcar muchos otros temas.

“Para que las conversaciones realmente conduzcan a algo significativo, tendrán que incluir ciertas cosas, y eso incluye el alcance de sus misiles balísticos, incluye su patrocinio de organizaciones terroristas en toda la región, incluye su programa nuclear e incluye el trato a su propia gente”, desgranó Rubio.

¿Qué está en juego? -

El presidente estadounidense Donald Trump no ha descartado una nueva operación militar contra Irán si las conversaciones fracasan. En junio ya atacó plantas nucleares iraníes durante la guerra de Israel contra la República Islámica.

“En este momento hablamos con ellos, hablamos con Irán, y si podemos llegar a un acuerdo, sería genial. Y si no podemos, probablemente sucederían cosas malas”, dijo Trump.

Estados Unidos ha enviado a la región un grupo de combate liderado por el portaaviones “USS Abraham Lincoln”.

Si fuera blanco de un ataque, Irán advierte que tomaría represalias contra las bases y buques estadounidenses en la región.

Las tensiones entre ambos países, que no tienen relaciones diplomáticas, aumentaron tras la represión por parte de las fuerzas de seguridad iraníes de una ola de protestas que ha dejado miles de muertos según los grupos de derechos humanos.

Pero sigue sin estar claro qué forma tomaría una intervención militar estadounidense. Podrían ser ataques selectivos contra la infraestructura militar o un intento de derrocar el sistema clerical impuesto desde la revolución islámica de 1979 que ahora lidera el ayatolá Alí Jamenei.

¿Qué quieren ambas partes?

Al comienzo Trump se centró en pedir a Teherán que “deje de matar” a manifestantes y que no los ejecute.

Con el paso de los días se enfocó en el programa nuclear iraní, que Estados Unidos y sus aliados creen que tiene como objetivo la fabricación de una bomba atómica.

Washington también quiere reducir el apoyo de Irán a determinados grupos en la región y disminuir el arsenal de misiles balísticos iraníes.

Irán solo parece dispuesto a hablar del tema nuclear.

¿Dónde?

Todo parecía indicar que el encuentro se llevaría a cabo el viernes en Turquía, miembro de la OTAN, pese a que su presidente Recep Tayyip Erdogan, un musulmán sunita, ha tenido en el pasado problemas con la teocracia chiita de Teherán.

Finalmente el canciller iraní afirmó que las negociaciones se celebrarán en Omán.

Un diplomático árabe, que habló bajo condición de anonimato, declaró que “los iraníes solicitaron una reunión en Omán, y los estadounidenses han aprobado el lugar, pero aún se está trabajando sobre los parámetros de las discusiones”.

Estado febril en Irán

Los grupos de derechos humanos han denunciado una matanza masiva de manifestantes, al amparo de un apagón de internet que duró semanas.

Señal de que los nervios están a flor de piel, el ayuntamiento de Teherán emitió un comunicado el miércoles diciendo que los ruidos fuertes en el centro de la ciudad se debían a una festividad religiosa y no a otra causa.

En Teherán se exhibió un nuevo cartel en el que se ven aviones estadounidenses estrellados en una colina e iraníes ondeando la bandera de la República Islámica.

La agencia de noticias Fars, considerada cercana a las fuerzas de seguridad, ha publicado en los últimos días imágenes de bases estadounidenses en Oriente Medio.