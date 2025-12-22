Cristina Kirchner seguirá internada tras la operación en el sanatorio privado: qué dice el nuevo parte médico

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanecerá internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, donde se la asiste tras la cirugía a la que fue sometida el último fin de semana por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, informaron desde el centro de salud en el último parte médico oficial.

Según el informe firmado por la directora médica del establecimiento, la ex mandataria continúa bajo tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, un procedimiento habitual tras la intervención quirúrgica para asegurar el control de la inflamación. Hasta el momento, el comunicado señala que la paciente se encuentra sin fiebre ni complicaciones adicionales, lo que indica una evolución clínica favorable dentro del cuadro postoperatorio.

“El parte médico indica que la paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”, detalla el informe oficial, que subraya la decisión de mantener la internación hasta completar el tratamiento pertinente, sin establecer por ahora una fecha probable de alta.

La internación de la expresidenta fue dispuesta tras una evaluación médica que determinó que, debido a la peritonitis asociada al cuadro de apendicitis, era necesario prolongar la observación hospitalaria para reducir riesgos de posibles rebrotes o complicaciones. La peritonitis localizada -inflamación del peritoneo, la membrana que recubre órganos abdominales- puede derivar en dificultades si no se controla con atención médica estricta, algo que los especialistas buscan evitar mediante el tratamiento y el drenaje actual.

El Sanatorio Otamendi ha centralizado la información sobre el estado de salud de Kirchner, limitando los antecedentes a datos estrictamente médicos y reiterando que la internación se mantendrá hasta completar el tratamiento necesario, según el criterio de los profesionales encargados de su cuidado.

Este nuevo parte se suma a los comunicados difundidos desde la clínica tras la intervención quirúrgica realizada el fin de semana, y ratifica que, en términos clínicos, no se han registrado complicaciones significativas desde la operación, lo que brinda cierta tranquilidad sobre la evolución dentro del cuadro sanitario actual.

La expresidenta, una figura de alta relevancia en la política argentina contemporánea, sigue en observación médica y bajo el seguimiento constante del equipo de profesionales del sanatorio, que continuará reportando novedades oficiales a medida que avance su recuperación.