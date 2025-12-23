Más polémica por tasas municipales

Tras la controversia por la suba de tasas en Pilar, otros municipios bonaerenses avanzan con aumentos y nuevas alícuotas sobre los combustibles.

Es el caso de Cañuelas, Ramallo y Coronel Suárez, donde los intendentes impulsan tasas viales de 2% sobre la facturación de las estaciones de servicio.

Cañuelas dispuso la aplicación de un recargo de entre el 1% y el 2% sobre el precio de los combustibles líquidos y del gas natural comprimido (GNC) que se expendan en el distrito, en concepto de “Tasa Municipal de Mantenimiento Vial”. La iniciativa fue impulsada por la intendente Marisa Fassi (Fuerza Patria-kirchnerismo).

Por su parte, el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero (vecinalista), propone la creación de una tasa vial que suma un 2% al precio de la carga.

En tanto, el municipio de Ramallo, conducido por Mauro Poletti (Fuerza Patria-kirchnerismo), el nuevo Código Tributario podría habilitar la creación de una tasa del 2% sobre los combustibles.