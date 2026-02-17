Francia: paliza fatal agita la carrera presidencial

La Justicia ratificó la detención y agravó la imputación para el conductor acusado de matar a Eugenia Carril
La muerte del joven activista de ultraderecha Quentin Deranque, de 23 años, sacudió a la política francesa a pocas semanas de las elecciones municipales. El gobierno acusó a la izquierda radical de fomentar un “clima de violencia” tras la agresión ocurrida el juevespasado en Lyon, al margen de una protesta contra una conferencia de la eurodiputada Rima Hassan.
La Fiscalía de Lyon abrió una investigación por “homicidio voluntario”. Según el fiscal Thierry Dran, Deranque fue derribado y golpeado por al menos seis encapuchados y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. Un video difundido por la cadena TF1 muestra a una decena de personas atacando a tres jóvenes en el suelo. Testigos afirmaron que algunos agresores usaron barras de metal.
La portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, apuntó a la “responsabilidad moral” de La Francia Insumisa (LFI), mientras la extrema derecha atribuyó el ataque a activistas del movimiento antifascista Jeune Garde, ya disuelto y que negó cualquier implicación. El líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, rechazó las acusaciones. El crimen reavivó la confrontación entre bloques ideológicos en un contexto de fuerte polarización. Las municipales de marzo son vistas como antesala de las presidenciales de 2027, en las que no podrá competir Emmanuel Macron. Las encuestas dan como favorita a la Agrupación Nacional, liderada por Marine Le Pen, aunque su candidatura depende de una apelación judicial.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
