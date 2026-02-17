La sombra de Navalni: dos años de una herida abierta

La Justicia ratificó la detención y agravó la imputación para el conductor acusado de matar a Eugenia Carril
Mientras nuevas pruebas apuntan a una muerte por envenenamiento, crece la presión europea y el caso reaviva tensiones diplomáticas con Moscú y el Kremlin
Dos años después de la muerte bajo custodia del opositor ruso Alexei Navalni, su figura continúa proyectando una sombra persistente sobre Rusia y Europa.
El 16 de febrero de 2024 falleció en una colonia penal del Ártico, donde cumplía una condena de 19 años considerada por muchos como motivada políticamente. Tenía 47 años. Su desaparición dejó a la oposición sin su dirigente más visible y carismático, y profundizó divisiones internas en un movimiento ya debilitado por la represión.
Ayer, decenas de personas se reunieron en el cementerio Borisovsky de Moscú para conmemorar el segundo aniversario de su partida. Entre los asistentes estuvieron su madre, Lyudmila Navalnaya, y su suegra, Alla Abrosimova, que depositaron flores sobre una tumba cubierta por la nieve.
Representantes de embajadas europeas también rindieron homenaje, bajo una presencia de seguridad reforzada. “Sabíamos que nuestro hijo no murió simplemente en prisión. Fue asesinado”, afirmó su madre ante los presentes.
El aniversario coincidió con una declaración conjunta de Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos. Según esos gobiernos, análisis realizados en laboratorios europeos confirmaron la presencia de epibatidina en muestras del cuerpo del opositor. La sustancia, una neurotoxina asociada a ranas dardo sudamericanas, no se encuentra de forma natural en Rusia. Los firmantes sostuvieron que Moscú tenía “los medios, el motivo y la oportunidad” de administrar el veneno.
El Kremlin rechazó las acusaciones y reiteró que el político murió por causas naturales tras sentirse mal después de un paseo. No obstante, las conclusiones europeas incrementaron la presión diplomática. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la muerte fue “premeditada” y reflejó el temor del Kremlin ante sus opositores. Desde Alemania, donde participaba en la Conferencia de Seguridad de Múnich, su viuda Yulia Navalnaya aseguró que siempre estuvo convencida del envenenamiento y reclamó responsabilidades. “Putin mató a Alexei con un arma química”, escribió.
Navalni ya había sido blanco de un envenenamiento en 2020 con un agente nervioso. Tras recuperarse en Alemania, regresó a Rusia y fue arrestado de inmediato, permaneciendo encarcelado hasta su muerte. Muchos de sus aliados continúan hoy en el exilio, con condenas en ausencia y acusaciones de extremismo que les impiden volver.
En el plano europeo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa anunció la creación de la Plataforma de Diálogo con las Fuerzas Democráticas Rusas, destinada a dar voz a sectores opositores.
La iniciativa fue presentada como un avance para quienes se oponen a la guerra, aunque también generó críticas por su composición y por la ausencia de miembros del equipo anticorrupción fundado por Navalni.
A dos años de su fallecimiento, el caso sigue siendo un punto de fricción entre Moscú y las capitales europeas. Para sus seguidores, Navalni simboliza la lucha por una Rusia más abierta; para el Kremlin, las acusaciones son infundadas. Mientras tanto, su muerte continúa marcando la agenda política y diplomática, recordando que la disputa por el futuro ruso trasciende sus fronteras.
