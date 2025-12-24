Quilmes apeló para contar con refuerzos

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año
Después de ser inhibido por la FIFA con una sanción que no le permite incorporar futbolistas hasta 2027, Quilmes informó que presentó la apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
“En el día de la fecha (por ayer) se presentó la correspondiente apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en relación con la sanción impuesta por la FIFA al Club y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”, inició el comunicado en redes sociales.
En la misma línea, detalla que “la presentación se fundamenta en la existencia de una resolución de la Justicia argentina que habilita la incorporación de futbolistas y que, a su vez, impide la aplicación de sanciones vinculadas a créditos de naturaleza preconcursal”.
De esta manera, desde Quilmes advierten que “los jugadores anunciados como refuerzos en los últimos días, así como aquellos que se incorporen próximamente al plantel profesional, se encuentran habilitados para disputar el próximo torneo”.
“No obstante, la actual gestión considera prioritario resolver de manera definitiva la cuestión de fondo ante los organismos internacionales correspondientes, con el objetivo de brindar seguridad jurídica y previsibilidad institucional. Ese es el motivo central que impulsa la apelación presentada ante el TAS”, sentenciaron.
Quilmes también fue sancionado por la FIFA, debido a una disputa legal con Unión La Calera de Chile, relacionada con la transferencia del arquero Lucas Giovini en 2016.
El refuerzo más caro en la historia de la Premier sufrió una grave lesión
Las hijas de Maradona volvieron a "pedir justicia"
En primer lugar, afirmaron que el 30 de julio de 2016, un día antes de la elección de nuevas autoridades, se “hizo uso de la opción de compra de Lucas Giovini, proveniente del Club de Deportes Unión La Calera SADP”.
Tras esto, agregaron: “Quilmes abrió su concurso preventivo de acreedores en octubre de 2016. El club chileno nunca se presentó a verificar la deuda en el marco del concurso, sino que reclamó ante FIFA, que en febrero de 2020 dictó un fallo de primera instancia condenando a Quilmes a abonar 900.000 dólares más intereses”.
Líneas más abajo, aportaron: “El fallo pasó a una segunda instancia: la Comisión Disciplinaria de FIFA, que en mayo de 2021 reconoció la vigencia del concurso preventivo y validó la posición de Quilmes, absteniéndose de seguir interviniendo en el caso”. Después, sumaron: “En diciembre de 2023, Unión La Calera planteó un nuevo reclamo ante FIFA, alegando que Quilmes había terminado de pagar a todos los acreedores del concurso”.
En lo que tiene que ver con la postura del ente máximo del fútbol mundial, aseguraron: “FIFA envió la notificación a un mail que no existe, por lo tanto Quilmes quedó imposibilitado de defenderse. Ante esto, FIFA hizo lugar al reclamo y sancionó a Quilmes con multa económica e inhibición para contratar futbolistas”.
La situación está que arde. Carlos Guilianetti, actual presidente cargó contra el extitular de la institución quilmeña, Mateo Magadán a quien culpa de la sanción impuesta por la Federación Internacional.
“La anterior diligencia dejó una deuda impresionante, de la que nos vamos a hacer cargo, no vendan que dejaron un club ordenado”, disparó Giulianetti, a lo que la respuesta del exdirigente llegó rápida: “No le mientas al socio, no hay ninguna deuda, el club estaba ordenado, nunca hubo un paro de empleados”, dijo en un fuego cruzado.
