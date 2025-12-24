Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Deportes |La dirigencia lo hizo ante las autoridades del tas

Quilmes apeló para contar con refuerzos

Quilmes apeló para contar con refuerzos

Carlos Guilianetti

24 de Diciembre de 2025 | 04:25
Edición impresa

Después de ser inhibido por la FIFA con una sanción que no le permite incorporar futbolistas hasta 2027, Quilmes informó que presentó la apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

“En el día de la fecha (por ayer) se presentó la correspondiente apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en relación con la sanción impuesta por la FIFA al Club y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”, inició el comunicado en redes sociales.

En la misma línea, detalla que “la presentación se fundamenta en la existencia de una resolución de la Justicia argentina que habilita la incorporación de futbolistas y que, a su vez, impide la aplicación de sanciones vinculadas a créditos de naturaleza preconcursal”.

De esta manera, desde Quilmes advierten que “los jugadores anunciados como refuerzos en los últimos días, así como aquellos que se incorporen próximamente al plantel profesional, se encuentran habilitados para disputar el próximo torneo”.

“No obstante, la actual gestión considera prioritario resolver de manera definitiva la cuestión de fondo ante los organismos internacionales correspondientes, con el objetivo de brindar seguridad jurídica y previsibilidad institucional. Ese es el motivo central que impulsa la apelación presentada ante el TAS”, sentenciaron.

Quilmes también fue sancionado por la FIFA, debido a una disputa legal con Unión La Calera de Chile, relacionada con la transferencia del arquero Lucas Giovini en 2016.

LE PUEDE INTERESAR

El refuerzo más caro en la historia de la Premier sufrió una grave lesión

LE PUEDE INTERESAR

Las hijas de Maradona volvieron a “pedir justicia”

En primer lugar, afirmaron que el 30 de julio de 2016, un día antes de la elección de nuevas autoridades, se “hizo uso de la opción de compra de Lucas Giovini, proveniente del Club de Deportes Unión La Calera SADP”.

Tras esto, agregaron: “Quilmes abrió su concurso preventivo de acreedores en octubre de 2016. El club chileno nunca se presentó a verificar la deuda en el marco del concurso, sino que reclamó ante FIFA, que en febrero de 2020 dictó un fallo de primera instancia condenando a Quilmes a abonar 900.000 dólares más intereses”.

Líneas más abajo, aportaron: “El fallo pasó a una segunda instancia: la Comisión Disciplinaria de FIFA, que en mayo de 2021 reconoció la vigencia del concurso preventivo y validó la posición de Quilmes, absteniéndose de seguir interviniendo en el caso”. Después, sumaron: “En diciembre de 2023, Unión La Calera planteó un nuevo reclamo ante FIFA, alegando que Quilmes había terminado de pagar a todos los acreedores del concurso”.

En lo que tiene que ver con la postura del ente máximo del fútbol mundial, aseguraron: “FIFA envió la notificación a un mail que no existe, por lo tanto Quilmes quedó imposibilitado de defenderse. Ante esto, FIFA hizo lugar al reclamo y sancionó a Quilmes con multa económica e inhibición para contratar futbolistas”.

La situación está que arde. Carlos Guilianetti, actual presidente cargó contra el extitular de la institución quilmeña, Mateo Magadán a quien culpa de la sanción impuesta por la Federación Internacional.

“La anterior diligencia dejó una deuda impresionante, de la que nos vamos a hacer cargo, no vendan que dejaron un club ordenado”, disparó Giulianetti, a lo que la respuesta del exdirigente llegó rápida: “No le mientas al socio, no hay ninguna deuda, el club estaba ordenado, nunca hubo un paro de empleados”, dijo en un fuego cruzado.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

Rusia ordena detener al ajedrecista Gari Kaspárov

Apuntan a la relación entre Massa y Toviggino

Píparo, con cargo en el Banco Nación

Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota

Cristina Kirchner seguirá internada

La interna del PJ ahora estalló en Lanús, otra comuna camporista

Ya es oficial el reparto de cargos en el directorio del Banco Provincia

Emotiva celebración de la Navidad en la Catedral y la Plaza Moreno
Últimas noticias de Deportes

“Queremos que el técnico siga en el club”

Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?

Boca rechazó una oferta por el chileno Alarcón

Copa Argentina: ¿cuánto dinero se lleva el campeón?
Espectáculos
La chica de la tapa: Sydney Sweeney, la diva del año, vuelve al cine
La Cumparsita Rock 72: “Queremos llevar el estandarte de la Ciudad en lo más alto”
Christian Petersen: ¿qué dicen los supuestos estudios toxicológicos?
Evelyn Botto y Fede Bal, romance consolidado en las calles de Nueva York
Enrique Iglesias se convirtió en padre por cuarta vez
Policiales
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes
Un capibara ardiente en memoria de Kim Gómez
La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata
Otro golpe enciende las alarmas en Barrio Norte
La Ciudad
Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota
Emotiva celebración de la Navidad en la Catedral y la Plaza Moreno
Súper Cartonazo: crece el pozo y ahora repartirá 2.000.00 de pesos
Del ludo a los virales: los regalos que esperan los chicos
Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro
Política y Economía
Fútbol-gate: más complicado el poder de AFA
Apuntan a la relación entre Massa y Toviggino
En medio de la pelea PRO-LLA, Jorge Macri reclama por la deuda
La interna del PJ ahora estalló en Lanús, otra comuna camporista
Cristina Kirchner seguirá internada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla