El refuerzo más caro en la historia de la Premier sufrió una grave lesión

Liverpool confirmó que su delantero AlexanderIsak sufrió una doble fractura de tobillo y peroné de la pierna izquierda.
El delantero sueco se sometió a una intervención quirúrgica en las últimas horas y, si bien no hay un plazo definido para la lesión, se espera que el jugador de 26 años esté fuera de las canchas durante algunos meses.
“Va a ser una lesión larga durante un par de meses”, confirmó el técnico del equipo inglés, ArneSlot.
El sueco se lesionó mientras marcaba el primer gol contra Tottenham después de una dura entrada de Van de Ven y tuvo que ser sustituido.
Isak estuvo fuera de las canchas durante cinco partidos entre octubre y noviembre por una lesión en la ingle. Ahora sufrió una grave lesión que sólo agravó su temporada en Liverpool, que pagó una cifra récord de 125 millones de libras a Newcastle en el pasado mercado de pases.
El sueco anotó tres tantos en 16 partidos en todas las competiciones para Liverpool.
Las hijas de Maradona volvieron a "pedir justicia"
Maravilla: ¿se viene la revancha con "Pepi" Staropoli?
De esta manera, Isak, que venía teniendo un rendimiento irregular en lo que va de la Premier League, podría perderse el Mundial del año que viene en caso de que Suecia se termine clasificando (jugará el repechaje en marzo ante Ucrania) al torneo que se celebrará en Norteamérica entre junio y julio del próximo año.
La Copa de Africa de Naciones no defraudó y dejó varias particularidades en los primeros días de competición.
Al golazo de chilena en el partido inaugural entre Marruecos y Comoras se le sumó ayer un festejo que no terminó en tragedia de milagro y por cosas de la vida.
Zambia llegó al 1-1 de forma agónica ante el seleccionado de Mali y PatsonDaka, una de las figuras de ese encuentro, lo celebró con una pirueta que le salió imperfecta. Y que le pudo haber costado una grave lesión.
La imagen dio vueltas al mundo y dejó perplejos a todos: al delantero de 27 años se le fue una mano y apoyó todo el peso de su cuerpo en el cuello, lo que generó mucha preocupación.
En las próximas horas se dará a conocer el grado de la lesión aunque la foto hable por sí sola.
Los compañeros de PatsonDaka se le tiraron encima, sin haber notado la falla técnica en el festejo y el movimiento poco natural que hizo su cuerpo.
Zambia y Mali integran el Grupo A de la Copa de Africa de Naciones, junto a Marruecos y Comoras, quienes abrieron el certamen con victoria por 2-0 para los últimos semifinalistas del Mundial.
