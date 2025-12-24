Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Deportes |Revés para moretti

La Justicia validó la transición de San Lorenzo

marcelo moretti

24 de Diciembre de 2025 | 04:26
Edición impresa

La Justicia rechazó la medida cautelar solicitada por Marcelo Moretti y le cerró la posibilidad inmediata de volver a ser presidente de San Lorenzo tras la acefalía institucional.

El Juzgado Civil N°51 desestimó el pedido presentado por el ex presidente y dejó firmes las renuncias que se produjeron en la última reunión de Comisión Directiva.

De este modo, el fallo valida el escenario actual del club y suspende cualquier intento de restitución de Moretti en el cargo.

La resolución judicial representa un nuevo revés para el dirigente, que ya había intentado un camino similar en septiembre pasado, cuando una cautelar favorable le permitió retomar el mando de la institución.

En esta oportunidad, el juzgado no dio lugar a su planteo y ratificó las decisiones adoptadas por el órgano directivo.

De acuerdo a lo que se pudo averiguar, Moretti ya adelantó que apelará el fallo ante la Cámara Civil en busca de revertir la decisión.

Moretti habló tras la asamblea y denunció un “golpe de Estado” en San Lorenzo

El ex presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti salió a hablar luego de la asamblea extraordinaria que definió una Comisión Directiva de Transición en el club y volvió a denunciar un “golpe de Estado”, al tiempo que aseguró que la acefalía quedará sin efecto una vez que se expida la Justicia sobre el pedido de nulidad que presentó días atrás.

otra causa a la justicia

Una causa por una supuesta defraudación por administración fraudulenta vinculada al Club San Lorenzo continuará su trámite en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, tras un fallo unánime del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño.

La decisión correspondió a la causa 61930/2025-1 “Incidente de incompetencia en autos ‘Moretti, Marcelo Luis Ángel y otros sobre 173 7 – Defraudación por administración fraudulenta’”, de acuerdo a lo que pudo saberse en las últimas horas.

 

