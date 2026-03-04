"Me gusta el lío y por eso acá estamos": Chacho Coudet se presentó como DT de River

Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia tras la renuncia de Cúneo Libarona
Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia tras la renuncia de Cúneo Libarona
River Plate oficializó este miércoles la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet como nuevo director técnico, en reemplazo de Marcelo Gallardo, tras arribar al país en la madrugada y firmar su contrato hasta diciembre de 2027 en el estadio Monumental. "Me gustan los líos y por esto estoy acá", sostuvo Chacho en la presentación. "Le agradezco de corazón a Marcelo por sus palabras", indicó respecto a Gallardo.
El acto oficial de presentación, con conferencia de prensa incluida, se realizó al mediodía ante dirigentes, prensa y simpatizantes, marcando el inicio de una nueva etapa en el club de Núñez. Coudet tendrá su primera práctica con el plantel por la tarde y su debut oficial está programado para el jueves 12 de marzo ante Huracán por el Torneo Apertura.
En redes sociales el club publicó una placa de bienvenida destacando el regreso del “Chacho” al club donde ya fue jugador entre 2000 y 2004, acompañada por la frase “estos caminos se iban a cruzar”, reflejando la expectativa de una parte de la hinchada y la dirigencia por esta elección histórica.
También se adjuntó un video con imágenes de Coudet vestido de millonario como jugador, repasando momentos de su pasado en River y su recorrido hasta convertirse en entrenador del primer equipo.
Coudet llega tras su salida del Deportivo Alavés de España, donde se despidió con un sentido mensaje antes de asumir en River, y asume la dirección técnica con la misión de revitalizar al equipo luego de una etapa sin títulos en su ciclo precedente bajo Gallardo.
