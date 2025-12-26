Salvaje ataque callejero de una patota a dos jóvenes en Villa Elvira

Un grupo de adolescentes se reunió tras el festejo de Nochebuena en la casa de unas amigas, en calle 11 entre 73 y 74, cuando pasadas las 8 de la mañana dos de los jóvenes, uno de ellos de 17 años, decidieron retirarse del lugar.

Así, al llegar a 12 y 74, cayeron en manos de seis delincuentes, que los golpearon y les quitaron sus pertenencias.