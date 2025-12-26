Canastos y contenedores desbordados de residuos

en 49, entre 7 y 8, residuos junto al contenedor / d. alday

En Navidad, la Ciudad ofreció contrastes. Mientras el Centro lucía completamente desierto aprovechando el feriado, un detalle empañaba el paisaje urbano: contenedores y cestos colapsados por los residuos y acumulación de desperdicios en la vía pública.

Según pudo constatar este diario, la situación era crítica en el centro comercial, especialmente sobre la calle 8, donde los canastos y contenedores se encontraban colmados. Ante la falta de espacio, vecinos y algunos comerciantes depositaron sus bolsas en el suelo, generando focos de suciedad.

Sin embargo, el problema no se limita al casco urbano. En las últimas horas, se sumaron numerosos reclamos por canastos desbordados en diversos sectores del Camino Centenario, específicamente en las zonas de Gonnet y Ringuelet. Allí, las estructuras de recolección ya no daban abasto, repitiendo la preocupante imagen de montañas de basura acumulada.

Cabe recordar que la Municipalidad había anticipado el esquema de servicios básicos para estas fiestas que preveía corte de servicio para miércoles y jueves.