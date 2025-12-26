Cena de Nochebuena frente al Congreso

Centenares de mesas colmadas de familias en situación de calle compartiendo un brindis de medianoche, una comida navideña, un regalo de Papá Noel, un deseo de prosperidad en tiempos de crisis.

Para preparar el tradicional festejo del Congreso trabajaron más de mil voluntarios del Frente Patria Grande, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que conduce Juan Grabois y autoconvocados independientes.

