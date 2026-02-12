La autopista Buenos Aires - La Plata y otras rutas tendrán circulación restringida en el feriado de carnaval

Paritarias: la Provincia propuso un aumento de sueldos del 3% y los gremios lo rechazaron
Paritarias: la Provincia propuso un aumento de sueldos del 3% y los gremios lo rechazaron
Tras la media sanción de la reforma laboral, el dólar retrocedió a los $1.415 y suben los bonos
La celda como búnker: así vivían los cabecillas de la "Banda del Millón" en una cárcel de La Plata
El carnaval en La Plata arranca hoy: barrio por barrio, dónde serán los festejos
VIDEO. Conferencia clásica: Nacho Fernández y Santiago Núñez hablaron en la previa del partido
Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada
Reforma Penal Juvenil: Diputados debate bajar la edad de imputabilidad a 14 años
Por el incendio en el depósito, se definió la fecha de indagatoria a Roxana Aloise
Descuentos especiales para avisos de plomeros y todo lo vinculado a reparaciones de viviendas
Alerta en La Plata por un hombre en una camioneta gris que ofrece "caramelos" a nenes
Las dudas de Zaniratto y Domínguez para jugar el clásico: ¿cuál será el 11 de Gimnasia y Estudiantes?
"Si te lastimás jugando al fútbol, tu empresa no tiene nada que ver”, la explicación de Sturzenegger sobre los cambios laborales
El Martín Fierro de la Danza hará una preselección de artistas en La Plata
Comedor Universitario 2026: el menú costará $2.800 y tendrá un subsidio del 60% por parte de la UNLP
La Plata, sin agua este jueves: a que barrios afectan las obras de Absa
Fin del misterio: quién era el joven que apareció flotando en una laguna de la Autopista y las causas de su muerte
La Justicia pide decomisar bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, incluido San José 1111
Le robaron la "chata" que es una reliquia y ofrece una millonaria recompensa: "Valor sentimental"
Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata
Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias
Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses
VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
“En el barro 2”: quién es quién en la serie donde debuta La China como presa
Besos con una mujer, infidelidad y escándalo: ¿qué dijo Mauro Icardi del explosivo video viral?
Escándalo en La Plata: clausuraron un galpón que acopia orina y aseguran que continúa funcionando
Un barrio en vilo por el incendio de tres casas y una familia se quedó sin nada en La Plata
Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas
La reforma que no rompe la caja: cómo la CGT negoció su supervivencia
Robo en un edificio de La Plata: se llevaron una moto, intentaron robar otra y la policía la recuperó horas después
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La autopista Buenos Aires–La Plata y otras rutas clave hacia la Costa Atlántica tendrán circulación restringida para camiones durante el feriado de Carnaval. La medida fue dispuesta por la Dirección de Vialidad bonaerense y alcanzará a vehículos de carga superior a 7 toneladas de porte bruto con el objetivo de ordenar el tránsito y reducir el riesgo de siniestros en días de alto flujo turístico.
La restricción comenzará a regir desde este viernes 13 al domingo 15 y el martes 17 de febrero de 2026, quedando exceptuado el lunes 16, por el momento. En sentido hacia la Costa Atlántica, se aplicará el viernes 13 de 14 a 23.59 y el sábado 14 y domingo 15 de 6 a 14. En dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto, estará vigente el sábado 14 y el martes 17 de 14 a 23.59.
Desde el organismo provincial aclararon que quedan exceptuados los camiones de hasta siete toneladas y aquellos que transporten productos esenciales como alimentos, combustibles, medicamentos, gases sanitarios, residuos, animales vivos o insumos para emergencias, entre otros.
Además, recordaron la obligatoriedad de circular con luces bajas encendidas, contar con la VTV al día y respetar las normas de seguridad vial. La disposición abarca los principales accesos y rutas turísticas del territorio bonaerense, especialmente los que conectan el Área Metropolitana con los destinos costeros.
Autopista Buenos Aires – La Plata: desde CABA hasta La Plata.
Ruta Provincial 2 (Autovía 2): desde el km 40,5 hasta el km 400 (Camet).
Ruta Provincial 11: desde Pipinas hasta Chapadmalal.
Ruta Provincial 36: desde la rotonda de RP 10 en La Plata hasta la intersección con RP 11 (Pipinas).
Ruta Provincial 56: entre General Conesa y General Madariaga.
Ruta Provincial 63: desde Dolores hasta Esquina de Crotto.
Ruta Provincial 74: desde Maipú hasta Pinamar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí