La autopista Buenos Aires - La Plata y otras rutas tendrán circulación restringida en el feriado de carnaval

La autopista Buenos Aires–La Plata y otras rutas clave hacia la Costa Atlántica tendrán circulación restringida para camiones durante el feriado de Carnaval. La medida fue dispuesta por la Dirección de Vialidad bonaerense y alcanzará a vehículos de carga superior a 7 toneladas de porte bruto con el objetivo de ordenar el tránsito y reducir el riesgo de siniestros en días de alto flujo turístico.

La restricción comenzará a regir desde este viernes 13 al domingo 15 y el martes 17 de febrero de 2026, quedando exceptuado el lunes 16, por el momento. En sentido hacia la Costa Atlántica, se aplicará el viernes 13 de 14 a 23.59 y el sábado 14 y domingo 15 de 6 a 14. En dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto, estará vigente el sábado 14 y el martes 17 de 14 a 23.59.

Desde el organismo provincial aclararon que quedan exceptuados los camiones de hasta siete toneladas y aquellos que transporten productos esenciales como alimentos, combustibles, medicamentos, gases sanitarios, residuos, animales vivos o insumos para emergencias, entre otros.

Además, recordaron la obligatoriedad de circular con luces bajas encendidas, contar con la VTV al día y respetar las normas de seguridad vial. La disposición abarca los principales accesos y rutas turísticas del territorio bonaerense, especialmente los que conectan el Área Metropolitana con los destinos costeros.

Rutas y tramos alcanzados por la restricción

Autopista Buenos Aires – La Plata: desde CABA hasta La Plata.

Ruta Provincial 2 (Autovía 2): desde el km 40,5 hasta el km 400 (Camet).

Ruta Provincial 11: desde Pipinas hasta Chapadmalal.

Ruta Provincial 36: desde la rotonda de RP 10 en La Plata hasta la intersección con RP 11 (Pipinas).

Ruta Provincial 56: entre General Conesa y General Madariaga.

Ruta Provincial 63: desde Dolores hasta Esquina de Crotto.

Ruta Provincial 74: desde Maipú hasta Pinamar.