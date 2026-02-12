Mauro Icardi y la China Suárez, ¿listos para dar el "sí"?: qué reveló la abogada del futbolista

Paritarias: la Provincia propuso un aumento de sueldos del 3% y los gremios lo rechazaron
A pesar de los rumores de una fuerte crisis, Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez estarían apostando por dar el siguiente paso en su relación y ya tendrían fecha para un futuro casamiento.
Según se pudo saber, la abogada del futbolista reveló que el festejo se llevaría a cabo en Argentina, aunque no puede confirmar una fecha exacta.
Lara Piro, letrada de Mauro Icardi, habló en “A la Barbarossa” sobre el futuro compromiso de la pareja, que se realizaría poco después de que se efectúe el divorcio de su representado con Wanda Nara.
Además, despejó los rumores de crisis, sosteniendo que las últimas declaraciones de la empresaria son falsas: “Él formó una familia ensamblada y es muy feliz… La llamada (a Wanda) nunca existió, ni los chats. Ella monologa”.
Para la abogada, la relación entre Icardi y Wanda es una “historia terminada”: “Mauro está muy enamorado de Eugenia y es muy respetuoso de su relación. Apuesta a una familia. Está más que claro que la historia está terminada”.
La conductora Georgina Barbarossa le consultó por el descargo del futbolista, donde se refiere a su novia como “su futura mujer” y un posible casamiento: “Yo tengo toda la intención de que sí y que sea en la Argentina. Sospecho, entre nosotras, que sí. Fechas no voy a decir porque no las sé”.
Entre risas, la letrada se autoinvitó al futuro festejo: “Después de lo que venimos aguantando las abogadas, Elbita (Marcovecchio) y yo, si no nos invitan, nos vamos a autoinvitar. El casamiento tiene que ser en la Argentina, pero no me molestaría que sea en Milán”, sentenció.
