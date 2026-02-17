Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Cartonazo de $5.000.000 y hasta mañana podés presentar la tarjeta ganadora: los números de hoy

Opinión |ENFOQUE

La ONU y la UE, contra el avance israelí en Cisjordania

LOUIS BAUDOIN-LAARMAN

17 de Febrero de 2026 | 01:52
Edición impresa

Columnista de AFP

La ONU, la UE y varios países árabes denunciaron el cambio israelí en el registro de tierras en Cisjordania ocupada, que podrán ser catalogadas como “propiedad del Estado”, una reforma que sus críticos afirman que está orientada a acelerar la anexión de este territorio palestino.

Una semana después de aprobar un texto que facilita la compra de tierras por parte de colonos, el gabinete de seguridad israelí autorizó el inicio de un proceso de registro de tierras, por primera vez desde la ocupación de 1967.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a Israel “revocar inmediatamente” esta reforma catastral. “Tales medidas, incluida la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado, no solo son desestabilizadoras, sino que, como ha recordado la Corte Internacional de Justicia, son ilegales”, afirmó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

La Unión Europea pidió a Israel que revoque su aprobación del proceso, ya que advirtió que se trata de “una nueva escalada” de medidas destinadas a ampliar el control israelí en Cisjordania ocupada. “Reiteramos que la anexión es ilegal según el derecho internacional”, añadió.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina afirmó en X que “condena enérgicamente” la decisión y que “rechaza cualquier intento de designar tierras de Cisjordania como ‘territorio público’ bajo control de la fuerza de ocupación”.

La importancia del buen estado edilicio de las escuelas públicas

Opinan los lectores

La cancillería de la Autoridad Palestina - que administra limitadamente este territorio ocupado - consideró que las nuevas medidas son “legalmente inválidas” y que equivalen al “inicio de facto de un proceso de anexión”.

Egipto “condena en los términos más enérgicos” estos anuncios que representan “una escalada peligrosa destinada a consolidar el control israelí” en Cisjordania y una violación de los acuerdos internacionales, indicó el gobierno en X.

El rey Abdalá II de Jordania criticó las medidas, que calificó de “ilegales”, y afirmó que buscan imponer una soberanía en territorio palestino para socavar los esfuerzos para restaurar la paz y que además exacerban el conflicto.

Igualmente, la diplomacia de Catar denunció en X las medidas que equivalen a “una ampliación de los proyectos [de Israel] para privar al pueblo palestino de sus derechos”.

La organización israelí Paz Ahora, que realiza una supervisión de la evolución de los asentamientos calificó la medida como una “megaapropiación de tierras”.

La oenegé explicó que este cambio puede perjudicar a muchos palestinos que viven en terrenos con títulos de propiedad que no están claramente establecidos y que pueden pasar a quedar registrados a nombre del Estado de Israel.

Hace una semana, Israel causó indignación al aprobar una serie de medidas que facilitan la compra de tierras por parte de colonos israelíes, incluida la derogación de una ley que prohibía a los judíos comprar directamente tierras en Cisjordania.

Las medidas también permiten a las autoridades israelíes administrar ciertos sitios religiosos, incluso cuando están en zonas bajo control de la Autoridad Palestina.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí defendió en X la legalidad de las medidas aprobadas el domingo, y aseguró que buscan “poner orden en los procedimientos de registro de propiedad” y “resolver los litigios jurídicos”.

