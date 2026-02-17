La ONU y la UE, contra el avance israelí en Cisjordania

El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública bonaerense
Son dos hermanitos, cumplen en febrero y compartieron torta: mitad de Estudiantes, mitad de Gimnasia
La muerte de Eugenia Carril: dio su versión y quedó detenido el autor del embiste fatal en La Plata
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
Los alcances del feriado nacional en La Plata: micros, basura, estacionamiento y más
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar
VIDEO. Sorpresiva gala de eliminación en MasterChef Celebrity: ¿quién se fue?
A Mac Allister lo quiere un gigante europeo y podría haber un escándalo en la Premier League
Alberto Samid fue internado en Uruguay y piden un avión sanitario para traerlo a Argentina
Sur Finanzas: por qué liberaron a los acusados de borrar pruebas
Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Por la Ley de financiamiento, las universidades nacionales piden la "inmediata convocatoria a paritarias"
Qué hay detrás del boom de la venta de motos de baja cilindrada en la Región
Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas
El Tren Roca sigue afectado por obras y no llega a La Plata: cuándo se normaliza el servicio
Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
VIDEO. El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V
Otra muerte en carnaval: murió una integrante de una comparsa durante el festival en Lincoln
El Año Nuevo Chino llega a La Plata con transmisión en vivo y una multitud presente
Eclipse solar anular: cuándo es, dónde se verá el “anillo de fuego” y a qué hora observarlo
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Los números de la suerte del martes 17 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
LOUIS BAUDOIN-LAARMAN
Columnista de AFP
La ONU, la UE y varios países árabes denunciaron el cambio israelí en el registro de tierras en Cisjordania ocupada, que podrán ser catalogadas como “propiedad del Estado”, una reforma que sus críticos afirman que está orientada a acelerar la anexión de este territorio palestino.
Una semana después de aprobar un texto que facilita la compra de tierras por parte de colonos, el gabinete de seguridad israelí autorizó el inicio de un proceso de registro de tierras, por primera vez desde la ocupación de 1967.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a Israel “revocar inmediatamente” esta reforma catastral. “Tales medidas, incluida la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado, no solo son desestabilizadoras, sino que, como ha recordado la Corte Internacional de Justicia, son ilegales”, afirmó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.
La Unión Europea pidió a Israel que revoque su aprobación del proceso, ya que advirtió que se trata de “una nueva escalada” de medidas destinadas a ampliar el control israelí en Cisjordania ocupada. “Reiteramos que la anexión es ilegal según el derecho internacional”, añadió.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina afirmó en X que “condena enérgicamente” la decisión y que “rechaza cualquier intento de designar tierras de Cisjordania como ‘territorio público’ bajo control de la fuerza de ocupación”.
LE PUEDE INTERESAR
La importancia del buen estado edilicio de las escuelas públicas
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
La cancillería de la Autoridad Palestina - que administra limitadamente este territorio ocupado - consideró que las nuevas medidas son “legalmente inválidas” y que equivalen al “inicio de facto de un proceso de anexión”.
Egipto “condena en los términos más enérgicos” estos anuncios que representan “una escalada peligrosa destinada a consolidar el control israelí” en Cisjordania y una violación de los acuerdos internacionales, indicó el gobierno en X.
El rey Abdalá II de Jordania criticó las medidas, que calificó de “ilegales”, y afirmó que buscan imponer una soberanía en territorio palestino para socavar los esfuerzos para restaurar la paz y que además exacerban el conflicto.
Igualmente, la diplomacia de Catar denunció en X las medidas que equivalen a “una ampliación de los proyectos [de Israel] para privar al pueblo palestino de sus derechos”.
La organización israelí Paz Ahora, que realiza una supervisión de la evolución de los asentamientos calificó la medida como una “megaapropiación de tierras”.
La oenegé explicó que este cambio puede perjudicar a muchos palestinos que viven en terrenos con títulos de propiedad que no están claramente establecidos y que pueden pasar a quedar registrados a nombre del Estado de Israel.
Hace una semana, Israel causó indignación al aprobar una serie de medidas que facilitan la compra de tierras por parte de colonos israelíes, incluida la derogación de una ley que prohibía a los judíos comprar directamente tierras en Cisjordania.
Las medidas también permiten a las autoridades israelíes administrar ciertos sitios religiosos, incluso cuando están en zonas bajo control de la Autoridad Palestina.
El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí defendió en X la legalidad de las medidas aprobadas el domingo, y aseguró que buscan “poner orden en los procedimientos de registro de propiedad” y “resolver los litigios jurídicos”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí