El mapa de campeones de las ligas de Sudamérica

Las ligas de Sudamérica tuvieron un 2025 muy intenso, donde se llevaron a cabo torneos muy apasionantes y que tuvieron definiciones para el infarto, además de varias sorpresas.

En el caso de Argentina, la temporada terminó el fin de semana pasado con ocho campeones entre todos los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentinos, Torneo Apertura: Platense. Torneo Clausura: Estudiantes. Campeonato de Liga: RosarioCentral. Supercopa Internacional: Vélez. Copa Argentina: IndependienteRivadavia. Supercopa Argentina: Vélez. Trofeo de Campeones: Estudiantes.

Por su parte, en Brasil, Flamego se coronó campeón del Brasileirao y la Supercopa de dicho país. Mientras que Corinthians hizo lo propio en la Copa de Brasil.

En Uruguay, el campeón de la Liga AUF Uruguaya fue Nacional. De la Copa Uruguay, el ganador fue Peñarol. En tanto que la Supercopa quedó en manos del Bolso, tras imponerse al rival de toda la vida.

Al igual que en la Liga Profesional, en Paraguay se disputan el Torno Apertura y Clausura, que tuvo como vencedores a Libertad y Cerro Porteño, respectivamente. Además, General Caballero se impuso en la Copa Paraguay, pero cayó en la Supercopa ante el Ciclón.

En Colombia, el Torneo Apertura fue para Independiente Santa Fe, y el Clausura de Junior de Barranquilla. En tanto que Atlético Nacional se hizo de la Copa y Supercopa del país cafetero.

El Campeonato Ecuatoriano fue para Independiente del Valle, Copa Ecuador para Universidad Católica, y la Supercopa quedó en manos de Liga de Quito.

En la Liga de Primera de Chile, el campeón fue Coquimbo. En tanto que de la Copa trasandina fue para Huachipato y la Supercopa a favor de Universidad de Chile.

En la liga Liga 1 de Perú, Universitario fue el campeón. En Bolivia, la División Profesional 2025 fue para Always Ready. Y la Copa Bolivia se fue para Nacional de Potosí.

En Venezuela, el Campeón Absoluto fue Universidad Central, ganador de la Liga y Copa Venezuela. Mientras que Deportivo La Guaira se hizo de la Supercopa.