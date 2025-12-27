Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes ¡Conseguilo en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders 47 Nº609!

Deportes |Estudiantes, vélez, u. central, cerro, flamengo y nacional los más ganadores

El mapa de campeones de las ligas de Sudamérica

En un año cargado de competencias, repartidos en las distintas ligas del continente, Argentina fue quien entregó mas estrellas

El mapa de campeones de las ligas de Sudamérica

estudiantes campeón del torneo clausura / fotobaires

27 de Diciembre de 2025 | 03:01
Edición impresa

Las ligas de Sudamérica tuvieron un 2025 muy intenso, donde se llevaron a cabo torneos muy apasionantes y que tuvieron definiciones para el infarto, además de varias sorpresas.

En el caso de Argentina, la temporada terminó el fin de semana pasado con ocho campeones entre todos los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentinos, Torneo Apertura: Platense. Torneo Clausura: Estudiantes. Campeonato de Liga: RosarioCentral. Supercopa Internacional: Vélez. Copa Argentina: IndependienteRivadavia. Supercopa Argentina: Vélez. Trofeo de Campeones: Estudiantes.

Por su parte, en Brasil, Flamego se coronó campeón del Brasileirao y la Supercopa de dicho país. Mientras que Corinthians hizo lo propio en la Copa de Brasil.

En Uruguay, el campeón de la Liga AUF Uruguaya fue Nacional. De la Copa Uruguay, el ganador fue Peñarol. En tanto que la Supercopa quedó en manos del Bolso, tras imponerse al rival de toda la vida.

Al igual que en la Liga Profesional, en Paraguay se disputan el Torno Apertura y Clausura, que tuvo como vencedores a Libertad y Cerro Porteño, respectivamente. Además, General Caballero se impuso en la Copa Paraguay, pero cayó en la Supercopa ante el Ciclón.

En Colombia, el Torneo Apertura fue para Independiente Santa Fe, y el Clausura de Junior de Barranquilla. En tanto que Atlético Nacional se hizo de la Copa y Supercopa del país cafetero.

LE PUEDE INTERESAR

Casco está con un pie y medio en Medellín

LE PUEDE INTERESAR

imagen

El uruguayo Enzo Martínez se queda en Gimnasia: contrato por tres años

El Campeonato Ecuatoriano fue para Independiente del Valle, Copa Ecuador para Universidad Católica, y la Supercopa quedó en manos de Liga de Quito.

En la Liga de Primera de Chile, el campeón fue Coquimbo. En tanto que de la Copa trasandina fue para Huachipato y la Supercopa a favor de Universidad de Chile.

En la liga Liga 1 de Perú, Universitario fue el campeón. En Bolivia, la División Profesional 2025 fue para Always Ready. Y la Copa Bolivia se fue para Nacional de Potosí.

En Venezuela, el Campeón Absoluto fue Universidad Central, ganador de la Liga y Copa Venezuela. Mientras que Deportivo La Guaira se hizo de la Supercopa.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Las bombas de estruendo me terminaron de enloquecer”: declaró el autor del crimen de Navidad en La Plata

Presupuesto 2026: uno por uno, cómo votó cada senador

VIDEO.- Desde adentro: las imágenes del impresionante incendio en La Plata

Dolor en Estudiantes por la muerte de un reconocido exdirigente

Gimnasia aseguró a Enzo Martínez: renovó por tres años y el club comprará un porcentaje de su pase

VIDEO. Drako vuelve a Meridiano V y se despide de una tradición histórica de La Plata

Brutal crimen en Navidad: un barrio con las marcas del ataque de furia y un silencio que habla de dolor
+ Leidas

Una mujer se desvaneció y murió en un supermercado de La Plata

Futuro incierto

Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo

Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio

Se despide un muñeco con 40 años de trayectoria

Respiro oficial: el Senado aprobó el Presupuesto

Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

Fuerte cruce entre una senadora del PJ y Villarruel
Últimas noticias de Deportes

Futuro incierto

Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio

Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo

San Lorenzo rechazó la oferta por Romaña
Espectáculos
Lumpenbola: una cita de homenaje y “agradecimiento”
Huracán Lali: agotó dos shows en River en nueve horas
Adiós a Perry Bamonte, guitarrista de The Cure
Naselli: “los padres no tenemos posibilidad de reclamo: nadie nos da bola”
Polémica y sanción por el video de la hija del Polaco al volante
Policiales
Navidad sangrienta: el acusado reconoció que mató a su vecino
Un incendio en una cantera generó temor y volvió a encender reclamos
La nena herida por una bala perdida está estable
Un juez alertó sobre amenazas
Padre e hija, víctimas de robos en sus casas mientras estaban de vacaciones
La Ciudad
Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”
El calor es agobiante y viene algo peor: podría rozar los 40 grados el 31
Sin agua: días de padecer, acarrear y gastar plata
Buena Navidad para los juguetes de hasta $25 mil
La pirotecnia detona violencia: un ruido que enciende el conflicto vecinal
Política y Economía
Respiro oficial: el Senado aprobó el Presupuesto
Fuerte cruce entre una senadora del PJ y Villarruel
Imputan a “Chiqui” Tapia y a Toviggino por una millonaria retención de aportes en la AFA
Otro gesto de respaldo de la CGT a Kicillof
Cristina Kirchner continuará internada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla