En Chile no habrá fútbol durante el Mundial

No es una meme, es real: el calendario del fútbol chileno incorporará una pausa durante el Mundial 2026, pese a que la selección no logró la clasificación mediante las Eliminatorias Sudamericanas.
La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) confirmó el fixture completo de la Primera División y estableció una interrupción parcial de la competencia coincidente con el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
El torneo se jugará de enero a diciembre, con el objetivo de sostener la actividad y las transmisiones a lo largo de todo el año. Sin embargo, el cronograma presenta una particularidad: habrá cuatro meses con apenas una fecha oficial (enero, junio, julio y diciembre) y dos de ellos estarán directamente vinculados al desarrollo del Mundial.
Pese a no clasificar, la TV entendió que no era momento de seguir el torneo local ya que no iba a tener aceptación popular y decidió dar descanso a los jugadores.
La jornada de junio se disputará antes del inicio del certamen, mientras que la de julio quedará programada para los días finales de la Copa del Mundo. De este modo, la liga local reducirá su actividad durante el período mundialista, una decisión poco habitual para un país que no tendrá representación en el torneo.
La medida busca acompañar el impacto global del evento, que contará con 48 selecciones y, al menos por ahora, seis representantes sudamericanos: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia y Ecuador, a la espera de la definición del repechaje de Bolivia. El parate permitirá que futbolistas, cuerpos técnicos e hinchas sigan el Mundial sin la presión del calendario doméstico.
La pausa, de todos modos, no será absoluta. Durante esas semanas está previsto que algunos clubes deban cumplir compromisos correspondientes a la Copa de Chile o a la Copa de la Liga, por lo que la actividad no se detendrá por completo.
