David Kavlin sufrió dos infartos y un paro cardíaco camino al hospital: fue operado de urgencia

El periodista David Kavlin fue internado de urgencia tras sufrir dos infartos y un paro cardíaco, pero se encuentra fuera de peligro, luego de que le colocaron dos stent.

Según se pudo averiguar, el famoso sufrió el primero de los ataques cuando se encontraba haciendo actividades en su club y de inmediato fue trasladado en una ambulancia a una clínica de San Isidro. Durante el traslado, el periodista a cargo del noticiero de Canal 9 sufrió un paro cardíaco, aseguraron en LAM.

Tras esto, se lo pudo estabilizar y al llegar al centro asistencial tuvo un segundo infarto y fue operado de urgencia para colocarle dos stents. Allegados a Kavlin y la cuenta de x.com de LAM señalaron que se encuentra estable y fuera de peligro tras la intervención.

El periodista ganó a fines de septiembre el premio Martín Fierro como mejor Panelista de la televisión abierta y al recibir la estatuilla dio emotivo discurso contra el antisemitismo, al tiempo que este año también publicó el libro "(Nos gritan) Judíos de Mierda".