"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Deportes

La Navidad Pincha de los hinchas de Estudiantes en City Bell: sorpresas, regalos y juegos

Foto: Twitter

28 de Diciembre de 2025 | 17:00

Escuchar esta nota

Los hinchas de Estudiantes celebran este domingo la Navidad Pincha en City Bell junto a la fundación del club albirrojo. La jornada se vive con sorpresas, juegos y regalos para los más chicos. 

Este evento se organiza previo a Navidad, todos los años desde 2021. Sin embargo, debido a los partidos que tuvo que jugar Estudiantes y por los que debió movilizarse fuera de la ciudad, este año se celebró pasado el 25 de diciembre.

La Navidad Pincha tiene lugar en Plaza San Martín de City Bell, ubicada en 467 y 14. Entre las atracciones hay cortes de pelo, shows en vivo, inflables, maquillaje artístico, batucada, merienda y mucho más. 

El evento solidario, abierto para todos los vecinos, incluyó el regalo de juguetes y 300 camisetas. Encabezado por la agrupación Los Pibes de City Bell, también participaron las agrupaciones 16 de Octubre, Sabemos de Imposibles, la filial de Berisso y Hudson y la Fundación Estudiantes. 

