El "estacioná donde quieras" pasó todos los límites en La Plata: un auto sobre Parque San Martín

Que en La Plata no se maneja bien es noticia vieja. Y que el estacionamiento es un problema que parece sin solución también. De todos modos, de vez en cuando, aparecen hechos que no paran de sorprender en nuestra ciudad y que son protagonizados por conductores.

Por caso esta mañana un vecino platense reportó una situación insólita que lleva al ya famoso "estacioná donde quieras" a pasar todos los límites. Según el lector de EL DIA que se comunicó al WhatsApp (+5492214779896), un auto se encontraba sobre el Parque San Martín a las 9 de la mañana de este jueves.

El vehículo que "descansaba" en ese espacio verde de 54 y 25 llamó la atención de los vecinos y la situación fue captada con los teléfonos celulares. "No sabemos por qué está ahí, pero no hay duda de que no se trata de una emergencia", dijo otro lector que envió una foto del auto sobre el césped del parque.

Lo cierto es que además de estacionar en doble fila, sobre ramblas o taponando garages de otros vecinos, ahora esta situación muestra a las claras "la falta de respeto", tal como describieron en el barrio los testigos.