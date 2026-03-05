Nueva interna entre Nicole Neumann y Fabián Cubero: el conflicto involucra a Mica Viciconte con una de las hijas de su pareja

En plena guerra por la fiesta que Nicole Neumann le organizó a Allegra, ahora sale a la luz una pelea que habrían tenido Mica Viciconte con una de las hijas de Fabián Cubero.

Así, después del escándalo que se desató el fin de semana luego de que Nicole Neumann le hiciera una fiesta de 15 paralela a su hija Allegra, se conoce una nueva interna entre la modelo y Fabián Cubero.

Desde la tele revelaron que, desde hace tiempo viene investigando un dato que tiene que ver con Mica Viciconte y una de las hijas de Nicole y Cubero. "En una época, la mayor se había ido a vivir con su papá porque decían que no se llevaba bien con Manu Urcera, el marido de su mamá. Pero después las cosas mejoraron. Este verano, hubo algo que dio el pie para que se generaran nuevos rumores".

El detalle que se mencionó desde la pantalla chica tiene que ver con una foto que publicó Mica en sus redes, donde se la veía con su hijo, Fabián y las dos hijas más chicas de Nicole. "Algunas experiencias en familia no se repiten. Saber elegir también es parte de crecer”, reflexión que, sus seguidores lo tomaron como un palo para Indiana.

"Dicen que actualmente, las cosas entre la nena y Mica no estarían en su mejor momento, que hay una distancia entre ellas", tiraron también en la redes.

Asimismo, con sus 17 años recién cumplidos, Indiana Cubero está de novia con un futbolista de Vélez. Se trata de Thiago Silvero a quien habría conocido dentro del Club que tan ligado está a su historia familiar.

Finalmente, en plena adolescencia y con una relación tan tirante entre sus padres, la joven busca abrir su propio camino con bajo perfil.