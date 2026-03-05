Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Otra vez alertan por roedores en Plaza Moreno

5 de Marzo de 2026 | 08:11

Una vez más los vecinos del centro platense volvieron a poner el grito en el cielo por la presencia de roedores en los distintos sectores de Plaza Moreno.

Así lo denunciaron este jueves al WhatsApp de EL DIA (2214779896), donde alertaron por la presencia de una rata muerta en el pasto de ese espacio verde. Asimismo advirtieron por otro ejemplar que fue divisado en un sesto de basura.

Al respecto, reclamaron por tareas de fumigación en torno a la plaza más emblemática de la Ciudad, que presenta a diario un enorme flujo de personas.

Cabe remarcar que en lo que va del año ya se formularon distintos reclamos por estas situaciones. Una de las más resonantes fue un video tomado por vecinos con respecto a la presencia de roedores en el sector de los juegos infantiles que se encuentran en cercanías de la ochava de 14 y 50.

