El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |Volvía a su casa de trabajar

Una joven de 25 años denunció un aberrante ataque sexual en Berisso

El hecho pasó anteanoche en 7 entre 134 y 135. La zona es muy oscura. Hubo tocamientos y amenazas para forzar su voluntad

Una joven de 25 años denunció un aberrante ataque sexual en Berisso

La víctima del ataque denunció el hecho en la sede de la DDI / web

5 de Marzo de 2026 | 02:12
Edición impresa

Una joven de 25 años denunció anteanoche haber sido víctima de un abuso sexual cuando regresaba a su domicilio tras finalizar su jornada laboral, en la ciudad de Berisso.

Según consta en la presentación realizada ante la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 22.30 en inmediaciones de la calle 7 entre 134 y 135, en un sector -al parecer- con escasa iluminación y poco tránsito peatonal.

De acuerdo a su relato, fue sorprendida por la espalda por un joven que la amenazó con un elemento punzante, similar a un destornillador, y le exigió que no gritara.

Siempre bajo intimidación, el agresor la arrinconó contra la pared y comenzó con una serie de tocamientos inverecundos.

Si bien la chica empezó a gritar para pedir ayuda, nadie respondió. Y el delincuente la hizo arrodillar y la obligó a que le practicara sexo oral. Esa terrible situación duró un par de minutos.

Recién se interrumpió esa situación cuando al atacante le comenzó a sonar el teléfono celular, tras lo cual escapó en una bicicleta en dirección a la calle 8.

La víctima, en medio de un estado de conmoción total, logró huir y refugiarse en la vivienda de una familiar, quien dio aviso a la Policía.

Posteriormente fue trasladada a una dependencia para formalizar la denuncia.

En su declaración, la joven señaló que no sufrió lesiones físicas, aunque sí fue amenazada durante todo el dramático episodio.

También indicó que el agresor no intentó sustraerle pertenencias y que no cree poder reconocerlo con certeza debido a la oscuridad del lugar.

El sospechoso fue descripto como un joven de contextura delgada, tez morena y cabello corto, vestido con ropa oscura.

La zona donde ocurrió el hecho, según se informó, es descampada y no habría cámaras de seguridad cercanas.

La causa fue iniciada bajo la figura de abuso sexual y tomó intervención la fiscalía en turno, que dispuso las medidas investigativas correspondientes para intentar identificar al responsable.

Fuentes del caso señalaron que la víctima fue informada sobre la posibilidad de realizarse un reconocimiento médico legal bajo el protocolo vigente, aunque optó por no autorizarlo. La investigación continúa.

EL ANTECEDENTE MÁS INMEDIATO

El domingo 2 de marzo, alrededor de las 13, una joven regresó a la casa que comparte con su madre en Villa Elisa, luego de haber pasado la noche en lo de su abuela en la otra punta de la Ciudad.

Siempre de acuerdo a su relato, al llegar mantuvo una fuerte discusión con su progenitoria, quien -dijo- desaprueba la relación sentimental que mantiene desde diciembre con un hombre que le lleva 30 años, a quien conoce desde hace varios meses por el ambiente musical.

La joven declaró que la pelea fue escalando en distintos sectores de la vivienda hasta trasladarse a su habitación. Allí, aseguró, su madre le habría propinado un cachetazo que la hizo caer sobre la cama y perder el conocimiento.

Dijo no recordar nada desde ese momento hasta varias horas después, cuando despertó con dolor en la cabeza y una sensación de incomodidad en la zona vaginal. En un primer momento, atribuyó esa molestia a un dolor menstrual. Sin embargo, continuó la discusión y, aprovechando que su madre ingresó al baño para prepararse para salir, decidió retirarse del domicilio.

Se dirigió al taller de un vecino para pedir un teléfono prestado y contactarse con su pareja. Allí advirtió que ya habían pasado las 18. Posteriormente se trasladó hasta la casa de su novio, en Tolosa.

Según declaró, durante el trayecto comenzó a sentir mayores molestias, describiendo una sensación de roce persistente.

Fue ahí que introdujo su mano en la zona íntima y, siempre según su relato, “extrajo un preservativo del interior de su vagina”.

La joven afirmó ante las autoridades que en las 72 horas previas no había mantenido relaciones sexuales consentidas con ninguna persona y que la última vez que tuvo contacto con su pareja fue aproximadamente una semana antes. También sostuvo que no recuerda nada del lapso en el que estuvo desvanecida en su habitación. Sospecha de un conocido de su madre, que la hostigaba.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

