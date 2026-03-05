Aclaración del diario EL DIA

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
Dos supuestas grabaciones de los diálogos mantenidos por el representante de una inmobiliaria con los frustrados compradores de departamentos en edificios cuya construcción se paralizó han circulado profusamente en los últimos días. En ambas se hace referencia a que los problemas de la empresa que estaba edificando esos departamentos le impidieron continuar con las obras debido a complicaciones derivadas del alto costo de un préstamo. Según los dichos el crédito habría sido otorgado por una persona con vinculaciones con el diario EL DIA.
Un representante del diario habló con un directivo de la inmobiliaria supuestamente compradora para informarle de la circulación de esas grabaciones. No hubo respuesta.
Sin desmedro de abrir juicio sobre la realidad de la presunta compra de los edificios involucrados, el directorio de EL DIA S.A., empresa que edita el diario EL DIA, dio un comunicado afirmando que “ningún integrante de las tres familias accionistas de EL DIA S.A. ha realizado operaciones de ningún tipo con la constructora fallida o con la inmobiliaria que dice haber comprado los edificios”.
Finalmente, ante la confirmación de dos personas de esos conceptos sobre la vinculación de un inversor con el diario EL DIA, se aclaró que son absolutamente falsos. Ningún integrante de EL DIA S.A. ha participado tampoco en la adjudicación de préstamos a ninguna de las compañías involucradas en el problema de las obras paralizadas.
El comunicado agrega que desde el año 1961 no se han incorporado nuevos accionistas a EL DIA S.A. y que ante cualquier duda están a disposición de todas las partes involucradas en los problemas surgidos por la paralización de las obras, copias autenticadas por escribanos del libro de actas de las asambleas de accionistas realizadas en los últimos 65 años. Concluye: “Afirmaciones de ese tipo, que tratan de involucrar a terceros y las negociaciones o los frustrados compradores de los departamentos de esos edificios, es una manifiesta mentira de quien de esa manera no genera confianza en sus emprendimientos o los que pudiera adquirir”.
Suben los boletos, pero el servicio de micros no mejora
