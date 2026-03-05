Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo

Israel aumenta su ofensiva sobre Líbano y lanza nuevos ataques contra Irán

Crece la ofensiva para intentar neutralizar a Hezbollah

Israel aumenta su ofensiva sobre Líbano y lanza nuevos ataques contra Irán
5 de Marzo de 2026 | 07:16

Escuchar esta nota

Israel lanzó este jueves nuevos bombardeos contra Líbano por cuarto día consecutivo, mientras su ejército avanza en varias localidades fronterizas del sur de ese país que se ha visto arrastrado a la guerra en Medio Oriente.

Líbano se vio envuelto en el conflicto el lunes tras un primer ataque del movimiento proiraní Hezbollah contra Israel. El grupo armado chiita afirma querer "vengar" la muerte del ayatolá Alí Jamenei, asesinado el sábado, primer día de la ofensiva lanzada por fuerzas israelíes y estadounidenses.

Imágenes mostraron el jueves por la mañana una columna de humo elevándose sobre Beirut tras un ataque contra el sur de la capital libanesa, bastión de Hezbollah. El ejército israelí aseguró en la plataforma Telegram que ha "comenzado a atacar la infraestructura de Hezbollah en Beirut".

Las autoridades libanesas anunciaron además tres nuevas muertes en ataques israelíes que tuvieron como objetivo dos automóviles en la autopista que conduce al aeropuerto de Beirut. Anteriormente, habían informado de 72 muertos y más de 83.000 desplazados desde el inicio de los ataques el lunes.

El ejército israelí había pedido a los habitantes que abandonaran esos barrios, al advertirles de que se disponía a atacar objetivos que, dijo, estaban relacionados con Hezbollah.

Las hostilidades entre Israel y Hezbollah se intensificaron el miércoles. El ejército israelí anunció haber atacado numerosas posiciones de Hezbollah al sur del río Litani, región de la que había instado a los habitantes a huir a primera hora de la tarde.

LE PUEDE INTERESAR

De amigos a enemigos: Trump furioso con España y Gran Bretaña, en plena guerra

LE PUEDE INTERESAR

De Maduro a Khamenei, los líderes ya no pueden esconderse de EE UU

Hezbollah se enfrentará a la "agresión israeloestadounidense" y no se rendirá, aseguró su líder, Naim Qassem, en un discurso difundido por el canal de su partido, el primero desde el inicio la ofensiva de Washington e Israel contra Irán.

Irán también lanzó nuevos ataques

Irán lanzó una nueva oleada de ataques esta mañana contra bases israelíes y estadounidenses y amenazó con que Estados Unidos "llegará a lamentar amargamente" el hundimiento de un buque de guerra de Teherán en el Océano Índico y un líder religioso pidió "la sangre de Trump", mientras Israel dijo que había iniciado un ataque "a gran escala" contra la capital iraní.

Israel anunció varios ataques con misiles entrantes y las sirenas antiaéreas se activaron en Tel Aviv y Jerusalén. La televisora estatal iraní reportó ataques adicionales que también tuvieron como objetivo bases estadounidenses. El ejército de Israel, por su parte, indicó que lanzó ataques dirigidos en Líbano contra Hezbollah, y una "oleada de ataques contra infraestructura a gran escala" en la capital iraní, sin ofrecer más detalles. Poco después se escucharon explosiones en múltiples puntos de Teherán.

La Armada de Estados Unidos hundió la fragata IRIS Dena el martes por la noche y mató al menos a 87 marinos iraníes, un incidente que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó el jueves como "una atrocidad en el mar". "La fragata Dena, invitada de la Armada de India y que transportaba a casi 130 marineros, fue alcanzada en aguas internacionales sin previo aviso", escribió en un mensaje en redes sociales. "Recuerden mis palabras: Estados Unidos llegará a lamentar amargamente (el) precedente que ha sentado", señaló.

El ayatolá Abdollah Javadi Amoli, en una de las pocas declaraciones de clérigos iraníes hasta ahora, dijo que el país estaba "al borde de una gran prueba" e hizo un llamado en la televisora estatal al "derramamiento de sangre sionista, el derramamiento de la sangre de Trump".

"Luchen contra el opresor Estados Unidos, su sangre está sobre mis hombros", apuntó en un inusual llamado a la violencia por parte de un ayatolá, uno de los rangos más altos dentro de la jerarquía clerical chiíta.

Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el sábado, atacando el liderazgo de Irán y matando a su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, así como su arsenal de misiles y su programa nuclear. Los líderes han sugerido que derrocar al gobierno teocrático es uno de sus objetivos, pero los objetivos exactos y los plazos han cambiado repetidamente desde entonces, apuntando a un conflicto de duración indefinida.

La guerra se ha cobrado la vida de más de 1.000 personas en Irán, más de 70 en Líbano y de alrededor de una docena en Israel, según las autoridades de esos países. Además, ha interrumpido el suministro de petróleo y gas en el mundo, complicó el transporte marítimo internacional y ha dejado varados a cientos de miles de viajeros en Medio Oriente.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Irán lanzó drones contra Azerbaiyán y amplía el conflicto a la región

Golpe contra Irán en alta mar: EE UU le hundió un barco militar

El hijo del ayatolá abatido que emerge como posible líder supremo de Irán

De amigos a enemigos: Trump furioso con España y Gran Bretaña, en plena guerra
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

En detalle, la oferta salarial de la Provincia que fue aprobada por estatales y analizan los docentes

Cómo es el "Sistema Argentino" que le presentó Gimnasia a Tapia, alternativo a las SAD: reacciones en la AFA

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza

Estudiantes y Central, ¿juegan la Supercopa? La lesión de Di María, el motivo de una demora

Foster Gillett irá a concurso con Rampa y ¿le hará juicio a Estudiantes?

Dolor en La Plata por la muerte del abogado y dirigente radical Francisco Orruma
Últimas noticias de El Mundo

Irán lanzó drones contra Azerbaiyán y amplía el conflicto a la región

De amigos a enemigos: Trump furioso con España y Gran Bretaña, en plena guerra

De Maduro a Khamenei, los líderes ya no pueden esconderse de EE UU

El argentino que se casó bajo tierra y “desafió” a los misiles en Tel Aviv
Policiales
Incendios en Arturo Seguí: bomberos intervinieron en dos emergencias y evitaron daños mayores
Se supo: por qué un joven de La Plata terminó en coma tras obligarlo a tomar alcohol en exceso
Abren las inscripciones para las Becas Progresar 2026: cómo anotarse y quiénes pueden acceder
Choque fatal de camiones en la ruta 9: corte total a la altura de Baradero
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 5 de marzo en La Plata
Información General
Aumentan los peajes en los accesos a CABA: los nuevos valores
Día de la Abstinencia Digital: por qué se celebra, beneficios y las 5 claves para desconectarse
Científicos de La Plata: reconstruyen las primeras “redes sociales” de hace 13.000 años
Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA
Condenaron a la ex consejera escolar de La Libertad Avanza por falso testimonio
Deportes
Faustino Oro brilló en Moscú pero no le alcanzó para obtener la tercera norma y convertirse en Gran Maestro
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
El Ruso Ascacibar tuvo su primer gol en Boca
Úbeda encontró el equipo en un partido importante
VIDEO. Asumió Coudet: el Chacho tuvo su presentación en River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla