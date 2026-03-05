Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Alerta por Medio Oriente: el Gobierno firmará un pacto de cooperación militar con Estados Unidos

El ministro de Defensa Carlos Presti viajó a Washington en medio de una cumbre de seguridad convocada por el gobierno de Donald Trump. Los detalles del acuerdo que firmará el gobierno de Milei.

Alerta por Medio Oriente: el Gobierno firmará un pacto de cooperación militar con Estados Unidos
5 de Marzo de 2026 | 11:19

Escuchar esta nota

En un escenario internacional marcado por la escalada en Medio Oriente y la ofensiva coordinada entre Estados Unidos e Israel frente a Irán, Carlos Presti comenzó con una agenda de alto impacto y se encuentra en Washington para mantener una reunión bilateral con su par estadounidense, Pete Hegseth, secretario de Guerra. El ministró de Defensa viajó en el marco de una cumbre de seguridad hemisférica convocada por la administración de Donald Trump.

El objetivo del viaje será la firma de un acuerdo de entendimiento orientado a la coordinación y respuesta conjunta ante posibles amenazas regionales. Según trascendió, el encuentro reunirá a delegaciones de unos quince países del continente con el foco puesto en la evolución de los desafíos de seguridad hemisférica y el establecimiento de mecanismos de cooperación técnica y operativa.

Auditoría interna y capacidades operativas

Mientras la agenda diplomática se despliega en suelo norteamericano, el Ministerio de Defensa activó en Buenos Aires un movimiento interno significativo. En los últimos días, la cartera solicitó un relevamiento exhaustivo a las tres fuerzas -Ejército, Armada y Fuerza Aérea- con el objetivo de obtener un diagnóstico detallado sobre su estado actual.

El pedido incluye un informe detallado sobre el equipamiento disponible, la logística y el nivel operativo real de cada una de ellas, una información que se considera clave para cualquier avance en la cooperación internacional. Este doble frente de acción responde a la hoja de ruta que Milei marcó para su política exterior: un alineamiento estratégico con la Casa Blanca que prioriza la integración en materia de defensa.

El foco en las amenazas transnacionales

LE PUEDE INTERESAR

EN VIVO. El Concejo platense puso primera con polémica y más de 300 expedientes

LE PUEDE INTERESAR

Bahía Blanca: la inflación fue de 2,4% en febrero y acumula 30,6% interanual

La cumbre no solo abordará el complejo tablero geopolítico de Medio Oriente, sino que se enfocará en las amenazas transnacionales que atraviesan las fronteras continentales. El narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico ilegal de armas, la trata de personas y los delitos cibernéticos figuran en el centro del debate.

El cierre del encuentro está previsto con la firma de una declaración conjunta que sintetizará los compromisos alcanzados entre los países asistentes. Para el Gobierno, esta participación es una pieza más en un engranaje de contactos militares y económicos que cobró mayor intensidad en los últimos meses.

La actividad de Presti se suma a la reciente reunión en Olivos entre el presidente y el embajador estadounidense Peter Lamelas, alimentando las expectativas en Casa Rosada sobre una posible visita del secretario de Estado, Marco Rubio. De concretarse, se consolidaría una etapa de coordinación política profunda entre ambas naciones en un momento donde la seguridad global demanda definiciones rápidas y precisas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Israel aumenta su ofensiva sobre Líbano y lanza nuevos ataques contra Irán

Irán lanzó drones contra Azerbaiyán y amplía el conflicto a la región

Golpe contra Irán en alta mar: EE UU le hundió un barco militar

De amigos a enemigos: Trump furioso con España y Gran Bretaña, en plena guerra
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

En detalle, la oferta salarial de la Provincia que fue aprobada por estatales y analizan los docentes

Cómo es el "Sistema Argentino" que le presentó Gimnasia a Tapia, alternativo a las SAD: reacciones en la AFA

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

Estudiantes y Central, ¿juegan la Supercopa? La lesión de Di María, el motivo de una demora

De la Caja de Kinesiólogos a Pedro Troglio: avanza la investigación de la megaestafa inmobiliaria en La Plata

Foster Gillett irá a concurso con Rampa y ¿le hará juicio a Estudiantes?

"El mejor playero de La Plata": se jubiló tras 45 años y le armaron una fiesta de despedida en la estación de servicio
Últimas noticias de Política y Economía

Cruces en el Concejo por la inseguridad en La Plata

Comenzó la construcción del primer parque solar de Pergamino

Chivilcoy: advierten riesgos sanitarios por arsénico en el agua de la región

Chivilcoy: Falcone pidió movilizarse para exigir la autopista de la Ruta 5
Información General
Mauro Sergio, de mal en peor: la fábrica textil más importante de Mar del Plata suspende a 175 trabajadores
Aumentan los peajes en los accesos a CABA: los nuevos valores
Día de la Abstinencia Digital: por qué se celebra, beneficios y las 5 claves para desconectarse
Científicos de La Plata: reconstruyen las primeras “redes sociales” de hace 13.000 años
Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA
Policiales
Identificaron a los tres delincuentes que cayeron presos tras una persecución en La Plata
Habló la influencer de La Plata que se accidentó en Pinamar con un cuatri: "Estoy dando una lucha grande"
Incendios en Arturo Seguí: bomberos intervinieron en dos emergencias y evitaron daños mayores
Se supo: por qué un joven de La Plata terminó en coma tras obligarlo a tomar alcohol en exceso
Abren las inscripciones para las Becas Progresar 2026: cómo anotarse y quiénes pueden acceder
Espectáculos
El regreso más esperado: Fran Gómez y Nachito Saralegui llegan juntos a Luzu para hacer "Flashando secuencia"
A sus 82 años, las divertidas fotos de Susana Giménez en traje de baño  
Wanda Nara tiene propuesta de casamiento: desde Milán, romántico posteo de Martín Migueles
¿Qué onda? Chloé Bello desmintió el romance con Mauricio Macri, pero una de sus declaraciones contradice su versión
Yo me quiero casar ¿Y usted? Robertito Funes Ugarte denunció que le habrían robado el proyecto televisivo, quién lo hará en su lugar
Deportes
De un "20 por ciento" a "no posee derechos económicos": Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo a Fluminense
Comenzaron las obras y se viene la pantalla led en el estadio de Gimnasia
Faustino Oro brilló en Moscú pero no le alcanzó para obtener la tercera norma y convertirse en Gran Maestro
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
El Ruso Ascacibar tuvo su primer gol en Boca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla