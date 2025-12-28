Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Política y Economía

Pullaro criticó la falta de recursos para reparar rutas

28 de Diciembre de 2025 | 02:12
Edición impresa

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, criticó ayer la asignación de recursos nacionales para infraestructura vial y ratificó el rechazo de su bloque a recortes en educación y discapacidad, tras la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado.

Pullaro advirtió que el monto destinado por el Ejecutivo para todo el país es menor a la inversión provincial en rutas y señaló que el deterioro de la red nacional será inevitable bajo estas condiciones.

Durante un acto en la Estación Policial Sudoeste, en Rosario, el mandatario detalló la postura de sus legisladores frente al proyecto oficial: “Nuestro bloque se opuso al artículo 30, que tenía que ver fundamentalmente con el desfinanciamiento de la ley de discapacidad y el de la educación pública”.

Pullaro sostuvo además: “Queríamos que se contemple la deuda que tienen Nación con muchas provincias, entre ellas Santa Fe, la cual es sumamente importante, referida a la deuda de la caja de jubilación y del pacto fiscal”.

En materia de obra pública, Pullaro dijo: “Nosotros hubiésemos querido que haya mayor presupuesto para infraestructura vial. El Gobierno tiene para todo el país menos presupuesto, alrededor de 360 mil millones, que lo que nosotros tenemos para reparar rutas en Santa Fe”.

 

Los ahorristas achicaron la compra de dólares

Sigue la inquietud, a solo nueve ruedas del pago a los bonistas
