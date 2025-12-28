Qué cambia con los nuevos montos de evasión y las multas automáticas

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
El nuevo mapa del poder: cómo Milei reordena alianzas y las tensiones tras el Presupuesto
Pujas internas y un compromiso para cubrir vacantes en la Suprema Corte
Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta
Eterna condena: en los barrios, ni la cisterna alivia la falta de agua
Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa
VIDEO. Tragedia vial enluta a Berisso: un matrimonio murió y su hija sobrevivió
Un robo, una muerte y la pista de las “viudas negras” en La Plata
La Plata y ciudades de la Región arriba en el ranking de transparencia fiscal
2025: un año por debajo de las expectativas, pero sin crisis
Sigue la inquietud, a solo nueve ruedas del pago a los bonistas
A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón
Verano seguro: cuando la vida no se remite a la suerte: se trata de cuidado
Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025
Los empleados informales ganan un 57% menos que los registrados
Estudiantes: un año marcado por emociones fuertes y dos nuevos títulos a su historial
Gimnasia: pasó de sufrir al borde del abismo a soñar con el torneo en menos de dos meses
Los dólares debajo del colchón ya equivalen a más de la mitad del PBI
Por qué decimos “salud”, besamos el pan y evitamos pasar la sal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La modificación de los parámetros penales para casos de evasión marca uno de los cambios estructurales más significativos de la Ley de Inocencia Fiscal. La actualización lleva los montos que determinan una denuncia penal de 1,5 a 100 millones de pesos en evasión simple, y de 15 a 1.000 millones en evasión agravada. Este salto responde a la desactualización acumulada por años de inflación y busca concentrar los recursos judiciales en las causas de mayor impacto económico.
En términos prácticos, la medida implica que miles de expedientes iniciados por montos hoy considerados bajos dejarán de ocupar espacio en los tribunales. Especialistas en derecho tributario señalan que esto permitirá descargar a la Justicia de investigaciones que, en muchos casos, consumían tiempo y recursos sin una expectativa real de recuperación significativa para el fisco. El objetivo es que queden en el sistema penal únicamente los casos que superan umbrales relevantes y que presentan maniobras más sofisticadas o estructuradas.
Paralelamente, la ley introduce un cambio operativo de peso: ARCA será quien confeccione la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias para cada contribuyente adherido al Régimen Simplificado. Esto supone que muchos contribuyentes ya no necesitarán contratar servicios profesionales para confeccionar el formulario, lo que reduciría costos administrativos y disminuiría la probabilidad de errores formales. Para el organismo, en tanto, centralizar el proceso facilita el control, uniforma criterios y permite detectar desvíos de manera más eficiente.
La contracara del alivio judicial es el fuerte incremento de las multas automáticas por incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas. Los valores pasan de 200 a 200.000 pesos, un cambio que, si bien acompaña la evolución nominal de la economía, genera preocupación tanto entre contadores como entre pequeños contribuyentes.
Los profesionales advierten que, para quienes manejan actividades de baja escala o trabajan con estructuras administrativas mínimas, un olvido ocasional puede transformarse en un golpe económico difícil de absorber. En muchos casos se trata de presentaciones formales que no implican deuda real, pero que igualmente quedan sujetas a sanción automática.
Las críticas impulsaron a que el Ministerio de Economía anunciara su intención de moderar el impacto a través de reglamentaciones futuras. La idea es que el sistema diferencie entre contribuyentes según su capacidad económica, evitando que un pequeño comercio reciba la misma penalidad que una empresa de gran tamaño por una falta equivalente.
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno reparte cal para pintar los dólares del colchón
Con este paquete de cambios, el Gobierno busca dar forma a un esquema tributario con menos litigios por montos bajos, mayor automatización de procesos y un régimen sancionatorio más alineado con el valor real del dinero. No obstante, especialistas consideran que las medidas deberán complementarse con una reglamentación que evite penalidades desproporcionadas y que establezca criterios de gradualidad para no desalentar el cumplimiento voluntario, especialmente entre contribuyentes pequeños y profesionales independientes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí