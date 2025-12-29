Un nuevo récord para Faustino Oro, en ajedrez

Faustino Oro, prodigio del ajedrez argentino, alcanzó un nuevo récord mundial al convertirse en el jugador más joven de la historia en superar los 2500 puntos de Elo en la modalidad Rápidas.

Un hito logrado en el marco de competencias oficiales del circuito internacional, que lo posiciona entre la elite del ajedrez y confirma su irrupción precoz en la máxima escena, con apenas 12 años y una proyección que despierta admiración a nivel global.

La marca conseguida por Oro no es un hecho aislado, sino la consolidación de un camino extraordinario. El joven prodigio ya había superado la barrera de los 2500 puntos en las modalidades Clásicas y Blitz, por lo que con este nuevo logro completó un inédito “triple récord”, al alcanzar esa cifra en las tres categorías reconocidas por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Nunca antes un jugador tan joven había logrado semejante registro integral.

El impacto de la noticia fue inmediato en el mundo del ajedrez, donde especialistas, grandes maestros y aficionados destacaron la madurez competitiva, la solidez mental y la capacidad de adaptación del argentino en ritmos de juego tan distintos. En particular, el Elo en Rápidas exige precisión, velocidad de cálculo y toma de decisiones bajo presión.

Este nuevo récord refuerza el crecimiento del ajedrez argentino en el escenario internacional y coloca a Faustino Oro como una de las grandes promesas del deporte ciencia a nivel mundial.

El número uno del ranking en Ajedrez Rápido, el noruego Magnus Carlsen (2824) ratificó su favoritismo y se adjudicó el torneo disputado en la ciudad de Doha, Qatar, con 10,5 puntos, luego de tres triunfos y una igualdad en las últimas rondas.

Lo escoltaron el ruso Vladislav Artemiev (2727), el indio Arjun Erigaisi (2714), el estadounidense Hans Niemann (2612) y el cubano radicado en Estados Unidos, Leinier Domínguez Pérez (2703), todos con 9,5 unidades.

En el torneo femenino, la argentina Candela Francisco Guecamburu (2175) diseñó una sólida performance en la tres rondas finales.