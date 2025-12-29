Un nuevo récord para Faustino Oro, en ajedrez

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes
Ciudad al rojo vivo: aumentan las consultas por golpes de calor
Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
El delivery y las apps de transporte, una postal del deterioro del empleo formal
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Adiós a Brigitte Bardot: mito femenino del cine y defensora de los animales
La histórica relación entre la carne y los argentinos se deshilacha
Intendentes planean insistir con la vuelta de las re-re en 2026
Críticas de Pullaro al Presupuesto: “Desatiende las rutas en Santa Fe”
Al borde de la rebeldía, los muñecos del casco urbano rechazan mudarse
Reinauguraron la parroquia San Antonio de Padua, en el barrio Hipódromo
Las recomendaciones a la hora de hacer actividad física al aire libre
Al cierre del año judicial, darán a conocer dos fallos de alto impacto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Faustino Oro, prodigio del ajedrez argentino, alcanzó un nuevo récord mundial al convertirse en el jugador más joven de la historia en superar los 2500 puntos de Elo en la modalidad Rápidas.
Un hito logrado en el marco de competencias oficiales del circuito internacional, que lo posiciona entre la elite del ajedrez y confirma su irrupción precoz en la máxima escena, con apenas 12 años y una proyección que despierta admiración a nivel global.
La marca conseguida por Oro no es un hecho aislado, sino la consolidación de un camino extraordinario. El joven prodigio ya había superado la barrera de los 2500 puntos en las modalidades Clásicas y Blitz, por lo que con este nuevo logro completó un inédito “triple récord”, al alcanzar esa cifra en las tres categorías reconocidas por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Nunca antes un jugador tan joven había logrado semejante registro integral.
El impacto de la noticia fue inmediato en el mundo del ajedrez, donde especialistas, grandes maestros y aficionados destacaron la madurez competitiva, la solidez mental y la capacidad de adaptación del argentino en ritmos de juego tan distintos. En particular, el Elo en Rápidas exige precisión, velocidad de cálculo y toma de decisiones bajo presión.
Este nuevo récord refuerza el crecimiento del ajedrez argentino en el escenario internacional y coloca a Faustino Oro como una de las grandes promesas del deporte ciencia a nivel mundial.
El número uno del ranking en Ajedrez Rápido, el noruego Magnus Carlsen (2824) ratificó su favoritismo y se adjudicó el torneo disputado en la ciudad de Doha, Qatar, con 10,5 puntos, luego de tres triunfos y una igualdad en las últimas rondas.
LE PUEDE INTERESAR
Turf – Programas y Resultados
LE PUEDE INTERESAR
Loterías y quinielas
Lo escoltaron el ruso Vladislav Artemiev (2727), el indio Arjun Erigaisi (2714), el estadounidense Hans Niemann (2612) y el cubano radicado en Estados Unidos, Leinier Domínguez Pérez (2703), todos con 9,5 unidades.
En el torneo femenino, la argentina Candela Francisco Guecamburu (2175) diseñó una sólida performance en la tres rondas finales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí