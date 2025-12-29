Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Deportes |VENCIÓ EN EXHIBICIÓN A LA BIELORRUSA ARYNA SABALENKA

Kyrgios se quedó con la “batalla”

Kyrgios se quedó con la “batalla”

Sabalenka y Kyrgios

29 de Diciembre de 2025 | 01:42
Edición impresa

Nick Kyrgios, el polémico tenista australiano, consiguió quedarse con la “Batalla de los Sexos”, tras imponerse 6-3 y 6-3, en una hora y diecisiete minutos de juego, ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ranking WTA.

Sabalenka, la mejor jugadora del tenis femenino en la actualidad, no pudo triunfar ante el jugador australiano, quien lleva bastante tiempo sin competir y está próximo al retiro.

Sin embargo, el duelo entre ambas figuras tuvo los condimentos dignos de un partido de exhibición, ya que no faltaron los momentos de risas, amistad y destellos de la calidad.

El evento, que ya tuvo otras presentaciones a lo largo de la historia del tenis, quedó marcado por la superioridad de Kyrgios, a pesar de contar con ciertas desventajas respecto a la tenista europea, ya que el campo donde se trasladaba la ganadora de veintiún títulos (cuatro de ellos en Grand Slam) era más pequeño.

A pesar de esta circunstancia, con un doble 6-3, el tenista de 30 años nacido en Camberra, quien solamente disputó cinco encuentros en la pasada temporada (1 victoria y 4 derrotas) logró quedarse con la victoria.

“Fue un partido difícil. Es una competidora increíble y una gran campeona. Ha ganado varios Grand Slam. Era una gran oportunidad. Tuve que concentrarme porque pegaba golpes increíbles”, dijo Kyrgios.

“Me encantaría volver a jugar con ella y demostrarle lo que me queda” siguió diciendo el australiano sobre el juego a lo que agregó que “fue una batalla reñida. No me siento ganador. Es un espectáculo ver a alguien como Aryna aquí. Es un gran paso adelante para el tenis”.

El desarrollo del evento, que tuvo lugar en Dubai, contó con nula intensidad. Ambos jugadores se mostraron estáticos y buscaron reafirmar el tinte amistoso en lugar de querer vencer a su oponente. Desde los servicios, Kyrgios se hizo fuerte y consiguió el triunfo con soltura.

“Me encantaría una revancha. Es un desafío para mí misma. Me gustaría volver a jugar. Contra un chico es diferente. Todo es más rápido. Espero tener una buena recuperación y estar lista para la temporada”, enfatizó la número uno del mundo.

La Batalla de los Sexos tuvo su cuarta edición luego de las participaciones de Bobby Riggs y Margaret Court, Riggs y Billie Jean King, ambos en 1973, y después Martina Navratilova ante Jimmy Connors (1992).

 

