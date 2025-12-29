Kyrgios se quedó con la “batalla”

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes
Ciudad al rojo vivo: aumentan las consultas por golpes de calor
Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
El delivery y las apps de transporte, una postal del deterioro del empleo formal
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Adiós a Brigitte Bardot: mito femenino del cine y defensora de los animales
La histórica relación entre la carne y los argentinos se deshilacha
Intendentes planean insistir con la vuelta de las re-re en 2026
Críticas de Pullaro al Presupuesto: “Desatiende las rutas en Santa Fe”
Al borde de la rebeldía, los muñecos del casco urbano rechazan mudarse
Reinauguraron la parroquia San Antonio de Padua, en el barrio Hipódromo
Las recomendaciones a la hora de hacer actividad física al aire libre
Al cierre del año judicial, darán a conocer dos fallos de alto impacto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Nick Kyrgios, el polémico tenista australiano, consiguió quedarse con la “Batalla de los Sexos”, tras imponerse 6-3 y 6-3, en una hora y diecisiete minutos de juego, ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ranking WTA.
Sabalenka, la mejor jugadora del tenis femenino en la actualidad, no pudo triunfar ante el jugador australiano, quien lleva bastante tiempo sin competir y está próximo al retiro.
Sin embargo, el duelo entre ambas figuras tuvo los condimentos dignos de un partido de exhibición, ya que no faltaron los momentos de risas, amistad y destellos de la calidad.
El evento, que ya tuvo otras presentaciones a lo largo de la historia del tenis, quedó marcado por la superioridad de Kyrgios, a pesar de contar con ciertas desventajas respecto a la tenista europea, ya que el campo donde se trasladaba la ganadora de veintiún títulos (cuatro de ellos en Grand Slam) era más pequeño.
A pesar de esta circunstancia, con un doble 6-3, el tenista de 30 años nacido en Camberra, quien solamente disputó cinco encuentros en la pasada temporada (1 victoria y 4 derrotas) logró quedarse con la victoria.
“Fue un partido difícil. Es una competidora increíble y una gran campeona. Ha ganado varios Grand Slam. Era una gran oportunidad. Tuve que concentrarme porque pegaba golpes increíbles”, dijo Kyrgios.
LE PUEDE INTERESAR
Touba Niang: de ser vendedor ambulante a promesa del boxeo argentino
LE PUEDE INTERESAR
Un nuevo récord para Faustino Oro, en ajedrez
“Me encantaría volver a jugar con ella y demostrarle lo que me queda” siguió diciendo el australiano sobre el juego a lo que agregó que “fue una batalla reñida. No me siento ganador. Es un espectáculo ver a alguien como Aryna aquí. Es un gran paso adelante para el tenis”.
El desarrollo del evento, que tuvo lugar en Dubai, contó con nula intensidad. Ambos jugadores se mostraron estáticos y buscaron reafirmar el tinte amistoso en lugar de querer vencer a su oponente. Desde los servicios, Kyrgios se hizo fuerte y consiguió el triunfo con soltura.
“Me encantaría una revancha. Es un desafío para mí misma. Me gustaría volver a jugar. Contra un chico es diferente. Todo es más rápido. Espero tener una buena recuperación y estar lista para la temporada”, enfatizó la número uno del mundo.
La Batalla de los Sexos tuvo su cuarta edición luego de las participaciones de Bobby Riggs y Margaret Court, Riggs y Billie Jean King, ambos en 1973, y después Martina Navratilova ante Jimmy Connors (1992).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí