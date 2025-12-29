Alerta por los incendios forestales

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes
Hasta el 2 de enero la región tendrá riesgo elevado de incendios forestales, según informaron en Defensa Civil de Berisso.
Según se indicó, la provincia de Buenos Aires se verá afectada por las altas temperaturas que aumentarán el riesgo de incendios forestales.
Ante esa situación, desde Defensa Civil de Berisso recomendaron: evitar quemas de cualquier tipo. No arrojar colillas de cigarrillos. Si se observa que el fuego se propagó, no se debe actuar sin la sin la guía de profesionales.
Si el fuego o una columna de humo sorprende en plena ruta, llamar a los bomberos o defensa civil de inmediato.
Para llamar a los bomberos voluntarios de Berisso, marcar el 100 y a Defensa Civil, el 103.
Uno de los puntos más críticos señalados es la Reserva Natural de Punta Lara, sin embargo en La Plata la situación podría afectar las zonas forestales que bordean el diagonal 74. Mientras que en Berisso la atención está puesta en lo que suceda en el área comprendida sobre la ruta 11, entre La Balandra y el trazado principal.
