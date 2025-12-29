Críticas de Pullaro al Presupuesto: “Desatiende las rutas en Santa Fe”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, criticó ayer la asignación de recursos nacionales para infraestructura vial y ratificó el rechazo de su bloque a recortes en educación y discapacidad, tras la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado.

Pullaro advirtió que el monto destinado por el Ejecutivo para todo el país es menor a la inversión provincial en rutas y señaló que el deterioro de la red nacional será inevitable bajo estas condiciones.

El mandatario detalló la postura de sus legisladores frente al proyecto oficial: “Nuestro bloque se opuso al artículo 30, que tenía que ver fundamentalmente con el desfinanciamiento de la ley de discapacidad y el de la educación pública”.

Y enfatizó la necesidad de que el texto contemple las acreencias que el Estado central mantiene con las provincias.

Al respecto, sostuvo: “Queríamos que se contemple la deuda que tienen Nación con muchas provincias, entre ellas Santa Fe, la cual es sumamente importante, referida a la deuda de la caja de jubilación y del pacto fiscal”.

Pullaro lamentó las proyecciones para el año entrante: “Nosotros hubiésemos querido que haya mayor presupuesto para infraestructura vial. El Gobierno tiene para todo el país menos presupuesto, alrededor de 360 mil millones, que lo que nosotros tenemos para reparar rutas en Santa Fe. Esto va a hacer que las rutas de Nación se sigan deteriorando”