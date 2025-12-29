Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución

En medio del profundo dolor que atraviesa una familia con raíces en Berisso y en General Roca por el trágico choque ocurrido sobre la ruta 3, a la altura de Las Flores, una noticia logró abrirse paso entre la tragedia: María Paz, la adolescente de 13 años que viajaba en el utilitario junto a sus padres, fallecidos en el impacto, evoluciona favorablemente y no corre riesgo de vida, según confirmaron fuentes médicas.

Sí, por precaución, en las últimas horas la trasladaron al Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, donde se encuentra bajo estrictos controles y analizan la posibilidad de una intervención quirúrgica reparadora, ya que, entre varios traumatismos, presentaría una fractura en la segunda vértebra lumbar.

De todas formas, los voceros son optimistas en cuanto a su recuperación física y también pusieron el acento en el plano psicológico, en el que tendrá un papel fundamental el círculo más cercano de la joven.

Como se dijo, la familia de María Paz está repartida entre la provincia de Río Negro, hacia donde viajaba el sábado por las fiestas de fin de año cuando la sorprendió el accidente, y su Berisso natal.

En General Roca está la madre y los hermanos del papá, identificado como Eduardo Basilio Diaduch (52), y en Berisso los parientes de su madre, que se llamaba María Cecilia Sosa (48). También muchos primos en ambos lados.

Todos ahora se encuentran en La Plata para hacerle sentir el apoyo y el amor en un momento por demás bisagra de su vida y, con el apoyo de especialistas, tendrán que definir el mejor futuro para la chica. Si es en el lugar de siempre, rodeada además por sus amigos y compañeros del colegio Basiliano, o si, por el contrario, se opta por otra opción diferente.

La nena compite en natación para el Hogar Social de Berisso y baila en representación de la Asociación Ucraniana de Cultura Prosvita.

En ese punto, cabe destacar que Diaduch llegó a Berisso desde General Roca en 1990, donde comenzó sus estudios de Medicina, carrera que no llegó a completar -le faltaban pocas materias-, porque en el camino se puso a trabajar, se casó con María Cecilia y tuvieron a María Paz, su única hija.

En el plano laboral, el hombre que murió en el accidente se desempeñaba en el área de Personal del Hospital de Niños, al igual que su esposa, que además era docente. Por eso el terrible dolor que generó su inesperada partida en esa institución, que hoy le da cobijo a su pequeña hija herida en el accidente.

Su cuñado, Héctor Szewczuk, que tiene participación activa en la comunidad ucraniana de Berisso, lo destacó como una persona noble y lo recordó con una anécdota: “No hace mucho tiempo, Eduardo me salvó la vida. Nos encontrábamos todos en Mar del Plata, por una competencia de natación, y sufrí una descompensación grave. Pero él estaba justo ahí y sin dudarlo un segundo puso en práctica los conocimientos adquiridos por sus estudios y permitió que recuperara mis signos vitales. De no haber sido así, hoy no estaría contando esta historia”.

“Lo consideraba como un hermano. Por eso el tremendo shock que es para nosotros todo esto. También por María Cecilia, hermana de mi mujer. Era gente muy buena, querible. Ejemplos para cualquiera”, agregó con emoción.

Después repasó sus tareas en el plano social y para representar los valores de la cultura ucraniana.

Diaduch participó por años en la Asociación Renacimiento, de la que después se alejó por cuestiones personales, para recalar en el grupo Prosvita, de idéntico origen.

En medio de tanto dolor, se supo que hoy a las 10.30, desde la cochería Flamini, partirá el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de Berisso, donde le darán el último adiós a Eduardo y a María Cecilia.

María Paz tiene 13 años

LA CAUSA JUDICIAL

Como se informó, la investigación del siniestro fatal está a cargo del doctor Pablo Iparraguirre, titular de la Ayudantía Fiscal Nº 3 de Las Flores, dependiente del Departamento Judicial de Azul.

El funcionario judicial ya requirió todos los informes técnicos y periciales, que servirán para determinar la mecánica del siniestro y la autoría responsable.

En principio, de acuerdo a las primeras probanzas, la conductora de la camioneta Amarok, que se desplazaba en sentido contrario, habría avanzado de forma antirreglamentaria sobre el carril de conducción de la Kangoo de Diaduch, lo que generó el choque frontal.

Se trata de Eloy Caro Márquez, domiciliado en la ciudad de Olavarría, quien sufrió lesiones de carácter leve y fue trasladada al hospital local, aunque tras las curaciones de rigor recibió el alta médica.

En el lugar de la colisión trabajaron efectivos de la Policía Vial, Bomberos Voluntarios de Cacharí y Las Flores, personal de Corredores Viales y Policía Científica de Azul.

La causa quedó caratulada como “doble homicidio culposo y lesiones culposas”.

EL CORREDOR DE LA MUERTE

Desde hace décadas, la ruta 3 es sinónimo de muerte.

Sin infraestructura que soporte, un error humano se paga con la vida, como volvió a pasar otra vez en el caso de la familia de Berisso, ya que la hipótesis del problema mecánico no tendría mayor asidero.

Desniveles entre carriles, con una capa asfáltica deteriorada; sin la pintura que entrega una mínima medida de seguridad; banquinas descalzadas o inexistentes; pasto largo; tambores rojos al costado para indicar curvas y hasta cartelería que indica la posibilidad de que haya “animales sueltos”. Todo esto mientras, de un lado y de otro, hay filas interminables de vehículos, y sobre todo, muchos camiones. El sobrepaso es constante y en muchas oportunidades, peligroso.

Para tener una acabada idea de lo que es la ruta 3, es una de las vías troncales de la Argentina ya que, ni más ni menos, une Buenos Aires con Ushuaia, en Tierra del Fuego, en un trayecto de más de 3.000 kilómetros.