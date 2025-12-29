Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

La Ciudad |Haberes de diciembre

Empieza el pago de las jubilaciones en el IPS

Empieza el pago de las jubilaciones en el IPS
29 de Diciembre de 2025 | 01:56
Edición impresa

El Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires pagará entre hoy y mañana los haberes de diciembre.

Según el calendario informado por el organismo previsional bonaerense, hoy se pagará a los beneficiarios que tienen DNI terminados en cero, uno, dos y tres.

Mañana cobrarán los haberes los beneficiarios que tienen DNI terminados en cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve.

El organismo previsional recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de enero 2026.

Cabe indicar que la mayoría de los beneficiarios cobran mediante cajero automático y cada vez menos lo hacen por ventanilla.

ASUETO

Por otra parte, se informó que se decretó el asueto administrativo para el 31 de diciembre.

LE PUEDE INTERESAR

Al borde de la rebeldía, los muñecos del casco urbano rechazan mudarse

LE PUEDE INTERESAR

Piden la reparación de luminarias en el barrio de 5 y 71

En ese marco, el Instituto de Previsión Social informa que en ese días no habrá atención al público en sus oficinas.

Aún es una incógnita lo que ocurrirá el próximo viernes 2 de enero, ya que no se descarta que ocurra lo mismo que se adoptó el pasado viernes 26 de diciembre.

ANSES

Por otra parte, ANSES informó el cronograma de pago de haberes de enero 2026. Quienes cobran haberes haberes mínimos tienen fechas de cobro diferenciadas por número de documento:

DNI terminados en 0: 9 de enero;DNI terminados en 1: 12 de enero: DNI terminados en 2: 13 de enero; DNI terminados en 3: 14 de enero; DNI terminados en 4: 15 de enero; DNI terminados en 5: 16 de enero; DNI terminados en 6: 19 de enero; DNI terminados en 7: 20 de enero; DNI terminados en 8: 21 de enero; DNI terminados en 9: 22 de enero.

Quienes cobran haberes por encima de la mínima, comenzarán a cobrar el viernes 23 de enero, según el organismo previsional nacional.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto

Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto

Murió el fiscal platense Marcelo Martini

AFA-gate: revelan desvíos de fondos a sociedades fantasmas

El Lobo espera por la presentación de Miramón

Primer desafío 2026: pagos por US$ 4.225 millones

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes

Empieza el pago de las jubilaciones en el IPS
Últimas noticias de La Ciudad

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes

Ciudad al rojo vivo: aumentan las consultas por golpes de calor

Cuestionan el proyecto de enrejado para el Bosque

Crece la incertidumbre económica en los colegios privados
Espectáculos
Adiós a Brigitte Bardot: mito femenino del cine y defensora de los animales
Una francesa suelta en Búzios
El tango llora la muerte del cantor Ricardo “Chiqui” Pereyra
La ex de El Polaco dejó manejar a su hija menor
Bizarrap prepara su próxima colaboración
Información General
Verano 2026: cuánto sale irse de vacaciones
Multas y arresto por no vacunar a los hijos
Más de 70 vuelos fueron demorados en Aeroparque
Un auto de colección valuado en 180 mil dólares chocó en Panamericana y quedó destruido
Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es su trágico origen
Policiales
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Al cierre del año judicial, darán a conocer dos fallos de alto impacto
VIDEO. Emotiva jornada en homenaje a Kim Gómez
Violento ataque motochorro en el barrio La Loma
Conmoción por un despiste mortal en La Plata
Deportes
Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
El Lobo espera por la presentación de Miramón
El motivo que retrasa el arribo de Hinestroza
Las opciones de River para el lateral izquierdo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla