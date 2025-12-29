Empieza el pago de las jubilaciones en el IPS

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes
El Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires pagará entre hoy y mañana los haberes de diciembre.
Según el calendario informado por el organismo previsional bonaerense, hoy se pagará a los beneficiarios que tienen DNI terminados en cero, uno, dos y tres.
Mañana cobrarán los haberes los beneficiarios que tienen DNI terminados en cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve.
El organismo previsional recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de enero 2026.
Cabe indicar que la mayoría de los beneficiarios cobran mediante cajero automático y cada vez menos lo hacen por ventanilla.
Por otra parte, se informó que se decretó el asueto administrativo para el 31 de diciembre.
En ese marco, el Instituto de Previsión Social informa que en ese días no habrá atención al público en sus oficinas.
Aún es una incógnita lo que ocurrirá el próximo viernes 2 de enero, ya que no se descarta que ocurra lo mismo que se adoptó el pasado viernes 26 de diciembre.
Por otra parte, ANSES informó el cronograma de pago de haberes de enero 2026. Quienes cobran haberes haberes mínimos tienen fechas de cobro diferenciadas por número de documento:
DNI terminados en 0: 9 de enero;DNI terminados en 1: 12 de enero: DNI terminados en 2: 13 de enero; DNI terminados en 3: 14 de enero; DNI terminados en 4: 15 de enero; DNI terminados en 5: 16 de enero; DNI terminados en 6: 19 de enero; DNI terminados en 7: 20 de enero; DNI terminados en 8: 21 de enero; DNI terminados en 9: 22 de enero.
Quienes cobran haberes por encima de la mínima, comenzarán a cobrar el viernes 23 de enero, según el organismo previsional nacional.
