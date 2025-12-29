Al borde de la rebeldía, los muñecos del casco urbano rechazan mudarse

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes
Se acerca el 31 de diciembre y los vecinos que arman los muñecos en el casco urbano siguen con los trabajos en los barrios, sin dar señales de algún traslado a la avenida Circunvalación. El lunes pasado fueron informados de la orden que fue impartida por el pedido de los bomberos, en una reunión que hubo por las medidas de seguridad que se necesitan adoptar para evitar accidentes.
En los barrios aseguran que seguirán con la tradición de armarlos donde lo hicieron siempre, hace años o décadas, donde se vive el ritual de despedir cada año con las figuras que eligen para despedir cada ciclo de 12 meses.
En las avenidas 25 y 19, por ejemplo, se montan distintas figuras que si bien fueron anotadas, no figuran en el registro oficial que la Municipalidad confecciona cada año.
“Nos avisaron con escaso tiempo, las estructuras y figuras avanzadas y no dan ayuda para llevarlos a Circunvalación, más allá de que esta medida genere la pérdida de la identidad de los barrios que se juntan en cada fin de año”, dijo uno de los vecinos que habló con este diario, que lleva décadas en el armado de los momos.
Otros muñequeros aseguran que los pedidos de traslarlos a la Circunvalación se vienen realizando en los últimos años, pero esta vez, afirman, fueron directamente con la orden. “Lo que antes fue una sugerencia, ahora es una imposición. Creemos que se quieren atajar ante cualquier eventualidad”, dijo uno de los jóvenes que forma parte del armado de una figura en las inmediaciones del Parque San Martín.
Desde hace varios días, quienes viven en los alrededores de Meridiano V y la avenida 72 en Altos de San Lorenzo, realizan quejas por los ruidos molestos que se generan durante la noche y la madrugada.
“Bombas de estruendo, música a todo volúmen, ruidos que no permiten descansar. Es una pesadilla”, dijo un vecino que vive a 8 cuadras y asegura que escucha todo como si estuvieran en el patio de la casa.
